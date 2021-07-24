切尔西青训球员大批离队：为什么这么多神童在今夏离开蓝军？

马克-盖希、路易斯-贝特和蒂诺-利弗拉曼托都是已经离开或者即将离开斯坦福桥的球员，所以蓝军球迷们应该担心吗？

大约六个月前，当图赫尔接替兰帕德成为切尔西的主教练时，一些支持者担心，这是否标志着蓝军不再愿意在一线队培养年轻球员。

兰帕德，当然，已经监督了斯坦福桥的战术变化，俱乐部在2019年夏天被国际足联禁止转会，迫使他们进行内部拔潜。

梅森-芒特、里斯-詹姆斯、塔米-亚伯拉罕、菲卡约-托莫里以及后来的比利-吉尔莫相继脱颖而出，而卡勒姆-哈德逊-奥多伊也得到了比在萨里手下更多的机会。

但在2020年夏季转会窗，切尔西花费了2.2亿英镑进行引援，随后俱乐部任命了图赫尔作为主帅，并希望他能比兰帕德更好地将这些昂贵的新援整合起来，这时，球队的青训英雄们未来似乎已经很明确，至少对一些人来说是这样的。

这些最初的担忧在很大程度上被证明是没有根据的，芒特和詹姆斯都在蓝军进入英超前四，进入足总杯决赛并赢得欧冠冠军的过程中发挥了关键作用。

但是随着图赫尔上任后的第一个转会窗口的开启，切尔西的球迷们在这个夏天有了一个共同话题，那就是俱乐部的顶级本土天才们已经离开或者即将离开。

事实上，大多数蓝军球迷已经接受了他们会在这个夏天失去托莫里的事实，这位中后卫在圣西罗经历成功的租借之后，以2500万英镑的价格正式转会加盟AC米兰，而这一切都是在兰帕德把他踢出首发阵容之后发生的。

但随后发生的事情真正引发了球迷的担忧，那就是作为英格兰最好的青训学院之一，切尔西青训营可能将成为一个人才培训基地，但这些人才从来没有为切尔西出场过，由于缺乏晋升空间，他们最终都让其他俱乐部受益。

最令人震惊的是，马克-盖希，这位21岁的中后卫，在很长一段时间里都被认为是切尔西一线队的未来主力球员，现在他即将离开斯坦福桥前往水晶宫。

盖希在租借到斯旺西的18个月里表现出色，很多人都认为他未来会成为英格兰的国脚中卫，但消息称他现在已经接近以1800万英镑的价格转会加盟水晶宫。

紧随其后的是18岁的中场球员路易斯-贝特，他以150万英镑的价格加盟了利兹联队，未来几天还会有更多球员离开切尔西。

18岁的蒂诺-利弗拉曼托即将转会到布莱顿；18岁的中场球员迈尔斯-皮尔斯-哈里斯有望加盟新升级的布伦特福德；19岁的后卫迪内尔-西米乌拒绝了一份新合同，以自由转会的方式加盟南安普顿。

但是为什么，在芒特和詹姆斯这样的人证明了从切尔西青训营晋升到一线队是可行的情况下，还有那么多有天赋的年轻球员正在寻求离开呢？

答案就在于切尔西阵容的庞大，以及进入一个规模庞大的一线队阵容所带来的困难。

上个赛季，切尔西赢得欧冠的核心小组只有20多人，而另外球队还有大约30人在赛季期间被租借到其他俱乐部。

因此，对于切尔西的一些年轻球员来说，竞争已经太激烈了。无论对错，他们相信自己已经为在本赛季进入一线队阵容做好了准备，而现在在切尔西获得一线队资格的机会微乎其微。

以贝特为例，他是一名优雅的中场球员，他的传球能力和控球能力让他脱颖而出。

他看着比他大一岁的吉尔莫难以进入一线队，并不得不选择租借加盟诺维奇。

贝特知道，想要成为一线队常客，他至少需要挤掉若日尼奥、坎特或科瓦西奇之中的一人，而这还是在没有考虑租借归队的康纳-加拉格尔、伊桑-安帕杜和特雷沃-查洛巴等球员之前。

与此同时，利弗拉曼托上赛季刚刚被评为切尔西青训营的年度最佳球员，这名右后卫已经是英格兰青年国家队的常规主力。

然而，在切尔西队内的出场顺位中，排在他前面的是詹姆斯和阿斯皮利奎塔，而另一位同位置的青训明星杜琼-斯特林即将获得一份新合同，奥多伊在图赫尔手下甚至也有担任右后卫的机会。

利弗拉曼托已经看到塔里克-兰普泰在2020年1月离开切尔西加盟布莱顿后的出色表现，虽然转会布莱顿之后他将与这名前队友竞争，但至少他只需要挤掉一人就有机会进入一线队阵容，而不是像在切尔西那样要挤掉三人或四人。

身材高大的攻击型中场皮尔斯-哈里斯在他最喜欢的位置上竞争比较少，但他只需要看看鲁本-洛夫图斯-奇克和蒂诺-安约林的处境就行了，哈里斯的很多关键特质，奇克和安约林都有，因此哈里斯知道自己进入一线队的机会是很有限的。

当然，切尔西是一支需要立即取得胜利的俱乐部。老板花在球队上的钱要求他们立即取得成功，对图赫尔来说，留给青训球员的感情空间也就只有这么多了。

球迷只需要看看图赫尔上任后亚伯拉罕是如何被弃用的就能明白这一点。而蓝军今夏通过出售非主力球员收入5000万英镑被看作是出色的商业运作，尤其是当其中的一些资金将被用于一线队引援时。

图赫尔在欧冠决赛击败曼城后说道：“没有人想要休息，我想要下一个成功，下一个冠军，下一个过程，并且保持同样的水准。”

“我想要成为其中一部分，我要求成为其中一部分，这就是接下来我们要做的，所以不要搞错了。”

虽然今夏失去了很多青训球员，但切尔西仍然有大量本土人才可供选择，这甚至还没有把图赫尔团队中那些已经成名的球星计算在内。

加拉格尔和安帕杜都已经有了英超联赛的经验，斯特林在伤病缺席了一年的比赛后，表现出了令人鼓舞的迹象，前锋阿曼多-布罗哈在2020-21赛季租借到维特斯表现出色后签下了一份新合同。

另外还有18岁的列维-科尔威尔，他在这个赛季被租借到哈德斯菲尔德，他是这个国家最优秀的年轻中后卫之一，切尔西和他们的青训神童们的未来依然光明。

通往一线队的吊桥还没有完全拉起来，即使这个夏天的一些人员流失会让俱乐部和球迷感觉有点痛。