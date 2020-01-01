切尔西门将走出重伤：感恩蓝军 外租让我受益

在够力足球的独家采访中，这位门将讲述了他在两年前腿部骨折后漫长而痛苦的康复之路。

当贾马尔·布莱克曼躺在利兹联训练中心的医疗室里，左腿疼痛难忍。

2018年11月16日，这位从切尔西租借到利兹联的门将与布里斯托城前锋贝利·卢巴拉发生了严重碰撞，并被担架抬出了球场。

布莱克曼知道伤势很严重。但当他看到他的兄弟和利兹的医务人员说话时，他才意识到情况有多糟。

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“他的表情让我立刻意识到情况比最初想象的要严重。”这位身高1.99米的守门员告诉够力足球。

然而，并不是他的哥哥把他胫骨骨折的消息告诉了他，而是马塞洛·贝尔萨，他已经准备好给布莱克曼在利兹的第一次一线队首发。

“主教练是来看比赛的，因为这是一场周中友谊赛，让我为周末的比赛做好准备。”布莱克曼解释说。

“当他来到病房的时候，我们进行了一次充满感情的交谈。他告诉我受伤的原因，他给了我一个拥抱，说他很遗憾。”

“然后，医务人员接管了工作，详细解释了造成的损害，以及我如何恢复。”

布莱克曼立即被送到利兹总医院，在那里他接受了一次手术，将一根金属棒植入了他的腿。

他被告知，恢复的道路将是漫长而艰难的。

“这是我第一次严重受伤，这是一个很大的学习曲线。”布莱克曼承认：“但是我很幸运有利兹和我周围的人的支持。以前的主教练和老朋友也保持联系。”

“切尔西也在那里整理了所有的医疗细节，事实上他们为我做的理疗真的很有帮助。我知道我可以信任他们。他们在这些情况下有经验。”

“那时，我有家人和朋友帮助我解决心理问题，这对我离开赛场16个月来说很重要。那是一段令人沮丧的时光。我只是想出去和朋友们踢足球，所以这很难，尤其是当我在利兹联与我的目标很近的时候。”

“但挫折是生活的一部分，也是任何人职业生涯的一部分。”

他对伤病的冷静态度部分源于他在切尔西的治疗室里并不孤单。

“我和鲁本·洛夫图斯-齐克、里斯·詹姆斯和马尔科·范金克尔一起进行了部分康复治疗。”他透露：“我们都在那里努力恢复，这给了你积极的感觉。”

“我和斯图尔特·沃恩（理疗师）一起工作，我认识他已经有一段时间了，我还有守门员教练克里斯托弗·洛利肯，我认识他很多年了，他在精神方面帮助我应对伤病。”

事实上，布莱克曼发现心理创伤也需要一段时间才能愈合。在这方面，上赛季初租借到维特斯是关键。

“这让我更加信任我的腿。”他谈到自己在阿纳姆的六个月生活时说：“伤病确实会影响你的情绪。你真的必须再次相信你的腿，知道它是好的。你必须强迫自己相信伤口已经完全愈合；你可以去铲球。”

“即使现在，我还是半个机器人！我已经把螺丝取出来了，但是金属棒还在里面。我将会看看这一赛季会如何发展，也许会在夏天再来看看。”

“在我的脑海中，我认为我已经完全摆脱了对腿的担心，我想要表明我没有受到负面影响；这其实是积极的，因为它让我变得更强大。

“事实上布里斯托流浪者在一月份租借我给了我很大的帮助。在那里，我有一个信任我的教练，给我比赛，告诉我要帮助自己从伤病中恢复过来。”

“所以，我认为我从过去几年经历的一切中吸取了很多，并在此基础上有所建树。”

现在他的注意力集中在英冠球队罗瑟勒姆上，他在2020-21赛季租借加盟了罗瑟勒姆。

26岁的布莱克曼已经加入切尔西14个年头了，如果他感到沮丧，那是可以理解的，因为他还没有为蓝军出场过一次。

然而，他非常感谢俱乐部，不仅感谢俱乐部在他职业生涯最艰难的时期对他的支持，也感谢俱乐部自他第一次来到科巴姆以来所做的一切。

“我们经历了很多起起落落，但我非常感谢切尔西。”他说：“当我加入切尔西的时候，我真的对守门一无所知，所以在我年轻的职业生涯中，我很幸运能被马克·比尼（前利兹联门将和切尔西守门员教练）这样的好教练教。”

“我曾是校队的一名后卫，并参加了一项五人制赛事。那天天气很热，我不想到处跑，所以我就去了守门。但是我们赢得了比赛，切尔西邀请我作为守门员来训练。”

“然后，我和切赫、库尔图瓦一起训练，和杰出的门将一起工作。我们有库迪奇尼和希拉里奥，所以你身边有很多专家。我和所有人都谈过。我很幸运能留在俱乐部，以租借的方式踢比赛。”

“我不会坐在那里躺拿工资，我总是出去比赛。租借制度帮助了很多处于我这种情况下的球员走出去，并为自己打出名堂。这将给你在其他俱乐部或者切尔西一线队的机会。”

“我不认为在这里待很长时间是消极的，这是积极的，我只是想尽可能多地踢球，租借制度目前对我很有帮助。我看到球员和教练来来去去。不会永远这样，所以我只是向前看。”

“我想向大家展示我可以在英冠中踢球，甚至可以在更高的水平上。”

当然，这并不容易。但布莱克曼不再害怕任何挑战。