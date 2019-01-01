切尔西转会禁令减半 一月后又可投钱引援了

蓝军最初被禁赛了两个赛季，现在如果兰帕德想要补强球队的实力，他们将可以在冬季转会市场上有所作为。

切尔西在一月份又获得了自由，他们在向体育仲裁法庭上诉后，发现他们的两年禁赛令被削减了一半。

今年3月，国际足联对蓝军进行了制裁，原因是这支英超俱乐部在注册不满18岁的外国青年球员操作上的违规。

制裁结果禁止切尔西在2020年夏天之前为球队增加任何新面孔。

由于老板罗曼·阿布拉莫维奇在斯坦福桥期间进行了大量的投资，这一禁令可能会严重影响这家雄心勃勃的俱乐部的运作。

不过，蓝军很快向有关当局提出了上诉。

国际足联在看到他们的裁决受到质疑时拒绝让步，但国际体育仲裁法庭表示，现在可以部分取消这些限制。

声明中写道:“为2019年4月11日，国际足联上诉委员会决定，切尔西足球俱乐部宣布承担国际足联规定球员的状态和转会(RSTP)和禁止注册新球员的违例，无论国内还是国外，为期连续两个整个注册期，罚款600000瑞士法郎，并被斥责及警告其未来的行为的处罚，已经修改。”

“体育仲裁法庭已经实施了以下制裁措施：禁止切尔西足球俱乐部在2019年夏季注册期注册任何新球员，无论是在国内还是国际上，为期为一个完整的注册期。”

“切尔西足球俱乐部被责令向国际足联支付30万瑞士法郎(30万瑞士法郎)的罚款。”

一旦切尔西解决了这个问题，他们将可以自由地再次回到转会市场，这一解禁可能是非常及时的，因为另一个转会窗口即将打开。

蓝军主帅弗兰克·兰帕德的表现令人钦佩，但他却没能给自己的队伍锦上添花。

然而，他很高兴有机会为他的球队增加板凳深度。

切尔西在一月与多特蒙德签订了一份协议，因此能在今年夏天欢迎美国国脚普里西奇加盟蓝军。

他们还把从皇马租借了科瓦西奇一个赛季，并将其变成了永久转会。

现在他们的注意力可以转移到其他目标上了，不过，够力足球已经知道他们对多特蒙德的另一场突袭可能很快就会发动。

英格兰边锋国脚桑乔在斯坦福桥的转会市场上占据了重要的位置，切尔西对这位19岁的令人兴奋的球员充满了信心，并自信他们可以赢得这场竞争，从而完成创俱乐部记录的交易。