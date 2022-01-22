切尔西花钱“买”自家球员都被拒绝：这是怎么回事？

切尔西冬窗的主要目标是找人顶替受伤的奇尔维尔，这名英格兰左后卫不得不接受韧带手术，并因此赛季报销。

图赫尔迅速决定，将埃莫森从里昂召回是最好的对策。不过由于埃莫森租约中不含召回条款，切尔西不得不和里昂进行协商，但即使蓝军提出掏钱召回球员，也遭到了里昂的拒绝。

埃莫森是一位很清楚图赫尔战术理念的意大利国脚，而且他也完全有能力踢左边翼卫，不仅如此，尽管上赛季他在切尔西只是扮演一个边缘角色，但仍然有很出色的态度，获得队内一致好评。

图赫尔甚至公开表示希望看到埃莫森回归，他在12月31日说道：“我们在考虑这件事，因为现在奇尔维尔受伤了，所以我们当然会看看自己能做些什么。”

"我们了解和喜欢的球员之一是埃莫森，但我们需要看看情况如何。我们还没有谈到细节，我们正在讨论和思考，这将在未来几天，也许几周内继续进行。"

这位27岁的球员很愿意回归切尔西，但他也很感激这次租借给了他在高水平赛事上获得稳定出场时间的机会。

切尔西提出支付超过400万英镑来召回埃莫森，但遭到对方拒绝。里昂主帅彼得-博斯公开表示：“我们会留住埃莫森。”

里昂主席奥拉斯也支持了球队主帅，拒绝了切尔西的报价，因为他们知道自己很难在一月找到同水平的替代者。

切尔西原本有意迪涅，但在维拉报价2500万英镑后，蓝军退出了竞争。巴黎的库尔扎瓦被推荐至切尔西，但图赫尔对这名球员不是很感兴趣。

由于巴萨想要削减薪水支出，德斯特可能是最好的选择，他也可以踢左右两边。

在转会目标有太多不确定性的情况下，切尔西已选择召回能踢左边翼卫的肯尼迪。肯尼迪在被租借到弗拉门戈期间表现糟糕，他基本上属于是切尔西的后备保险。