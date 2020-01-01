切尔西花费4000万欧 齐耶赫夏天登陆斯坦福桥

阿贾克斯方面宣布，他们已经同意了齐耶赫的转会协议，这位攻击性中场将在这个夏天前往伦敦。

兰帕德的球队将为这位荷兰出身的摩洛哥国脚支付4000万欧元（约合3300万英镑）的转会费用，另外还有400万欧元的浮动。

虽然26岁的齐耶赫还没有同意他与切尔西之间的个人条款，但他还有很多时间可以考虑，因为他的2019-20赛季剩余时间都仍将在阿姆斯特丹度过。

阿贾克斯方面给出的一份官方声明中写到：“阿贾克斯和切尔西已经就齐耶赫的转会达成协议。”

“球员会在2020年7月1日加盟这家英超俱乐部，他会在阿姆斯特丹度过赛季余下的时间。”

其他球队

“两家俱乐部都同意这笔交易的费用为4000万欧元，基于各种原因，总额可能浮动最多400万欧元。”

阿贾克斯俱乐部还在社交媒体上发布了一条消息，其中写到：“距离魔法的消失还有138天，享受每一次触球吧……” 标签则是#阿姆斯特丹的魔法师。

138 days of magic left.

Let’s enjoy every single touch… ✨



#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2020

切尔西也发表了一份声明，阐述了蓝军球迷可以对新援抱有何种期待。

声明中写到：“一位摩洛哥国脚，齐耶赫是左脚型攻击手，他可以舒舒服度地在右路发挥作用，并且完成内切，就像他最近几年在阿贾克斯经常做到的那样；或者在左路利用球场的宽度来进攻，将球传递入禁区。”

“这位26岁的球员拥有对球的感知，他具备能力去送出高难度传球以突破对手组织严密的防线。他还是定位球高手，特别是在右侧采用内旋球的战术。”

“在他的职业生涯中，他已经成为了一位高效的射手，为俱乐部和国家队打入了超过100粒进球。”

效力阿贾克斯期间，他在160场正式比赛中一共打入了49球。上赛季，帮助球队杀入欧冠半决赛的齐耶赫还加冕了年度最佳荷兰球员。本赛季，他在各项赛事中贡献8球21助。

切尔西在结束短暂的冬歇期后将在当地时间下周一晚坐镇主场迎来曼联的挑战，而阿贾克斯也会在本周末的克鲁伊夫球场与RKC瓦尔韦克进行荷甲的比赛。