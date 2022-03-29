切尔西老板阿布出现疑似化学武器中毒症状 此前在参加俄乌和谈

据切尔西老板罗曼-阿布拉莫维奇身边的消息人士向够力足球透露，本月早些时候在基辅的一次会议后，阿布出现了疑似中毒的症状。

这位55岁的亿万富翁此后已从所谓的攻击中恢复过来，在《华尔街日报》的报道中，这次攻击被认为是强硬派俄罗斯特工想要破坏和谈进程。

据说阿布出现的症状包括眼睛发红、持续而痛苦的流泪以及脸上和手上的皮肤剥落。据说这位蓝军老板自从3月2日宣布将出售切尔西以来，一直在莫斯科、乌克兰和土耳其之间往返。

接近阿布拉莫维奇的人声称，自2月底俄乌战争爆发以来，他一直参与和平谈判。

事实上，他被发现出现在接近白俄罗斯和乌克兰的边境处，他的私人飞机不断在俄罗斯、白俄罗斯和土耳其之间穿梭。

在3月10日被英国政府制裁后，这位蓝军老板被媒体描述为一个"亲克里姆林宫的寡头"，几十年来与弗拉基米尔-普京有着"密切的关系"，并从这种关系中获得"经济利益"和"优惠待遇"。

欧盟随后也效仿并制裁了阿布拉莫维奇，这给切尔西俱乐部的日常运作带来了复杂的问题。

目前，切尔西的出售应该大致不受阿布拉莫维奇的影响。

纽约投资银行雷恩集团正在负责俱乐部的出售工作，但关于新老板的最终决定权在切尔西的董事会受伤。董事会中有几个与阿布拉莫维奇关系密切的人，包括玛丽娜-格拉诺夫斯卡娅、布鲁斯-巴克和尤金-特南鲍姆。

英国政府对切尔西进行了限制，给俱乐部发放了特别经营许可证，以确保俱乐部出售后的钱不会流向目前被制裁的阿布拉莫维奇。

然而，最近几天，有消息称切尔西正在寻求将俱乐部的价格提高到一个创运动队伍价格纪录的水平。

这意味着在任何制裁最终被解除后，出售切尔西的收益可能最终归阿布拉莫维奇所有。

目前的体育队伍出售费用纪录是25亿英镑，由蔡崇信收购布鲁克林篮网时创造。

许多接近切尔西出售交易的人认为，25亿英镑是收购蓝军的最低价格，同时他们鼓励首选竞标者提高报价。

在最后的四个竞标者中，现在已知的是有争议的里基茨家族，由汤姆-里基茨领导，并得到了Citadel创始人肯-格里芬的资金支持。

此外，同样来自美国的是拥有洛杉矶道奇队的托德-波利。他的财团还包含瑞士亿万富翁汉斯约格-怀斯和英国企业家若纳坦-高德斯坦。

意甲亚特兰大和波士顿凯尔特人队的共同所有者斯蒂芬-帕柳卡也提出了报价。

同时，还有一个由前利物浦主席马丁-布劳顿爵士牵头的财团。它得到了保守党议员塞巴斯蒂安-科勋爵和美国亿万富翁约什-哈里斯以及大卫-布里策的支持，后者拥有水晶宫的股份。