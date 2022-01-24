切尔西的布罗亚难题：该将他出售套现还是召回队伍？

切尔西可能会在阿曼多-布罗亚的未来问题上与南安普顿展开一场转会拉锯战。

我们很容易理解为什么这位20岁的年轻人是一个备受追捧的人。

自去年夏天从切尔西租借到南安普顿以来，他在各项赛事中出场20次，打进7球，平均每158.4分钟打进一球。

这样一来，布罗亚也成为了英超历史上最年轻的在前四个主场首发中均破门的球员——这也是自2014年切尔西的迭戈-科斯塔以来第一个达此成就的球员。

此外，这位阿尔巴尼亚国脚上赛季曾被租借到维特斯效力，在他为国家队出战的最近四场比赛中，他贡献3个进球和2次助攻。

有鉴于此，南安普顿主帅哈森许特尔希望买断这名前锋，就一点也不令人意外了。

"我们当然可以签下布罗亚，他喜欢这里，"哈森许特尔告诉记者。"如果他是我们的球员，他想和我们在一起，那就太好了。我认为你可以在每一个时刻感受到这一点。"

当然，南安普顿有足够的理由对说服布罗亚在本赛季结束后继续留队。

俱乐部最近不仅因为被Sport Republic收购而得到加强，在前任老板高继胜五年的适度投资之后，圣徒还在去年夏天买下了另一名切尔西青训毕业生利夫拉门托。

"在切尔西或曼城无法成功的年轻球员在这里很受欢迎，"哈森许特尔说道。"我们会给他们提供平台，并希望培养出新的明星。"

据够力足球了解，布罗亚对继续留在南安普顿持开放态度。

然而，切尔西显然会对接下来发生的事情有很大的发言权，因为这位前锋的合同将会持续到2026年。

然而，蓝军已经展现出出售本土人才以获取巨额利润的意愿。

毕竟，去年夏天球队并没有只让利夫拉门托一人离开。切尔西通过出售年轻球员总共筹集了9000万英镑，这笔钱资助俱乐部从国米签下卢卡库。

因此，他们可以很轻松地决定在布罗亚身上套现以获取利润。然而，值得注意的是，图赫尔很欣赏布罗亚，在签下卢卡库之前，图赫尔曾考虑将布罗亚纳入一线队阵容。

这位德国主帅也一直在密切关注布罗亚在南安普顿的进展。

图赫尔上周说道："布罗亚在变得越来越好，他是一个非常独特的球员，他的比赛有独特的特点，他有速度，他很健壮，是一个出色射手。”

"首先，现在不是讨论夏季转会的时候，现在是他保持冷静并继续提高的时候。"

即使布罗亚被认为还没有准备好在下赛季为切尔西效力，俱乐部也可以选择在任何转会中加入回购条款，就像他们以500万英镑将利夫拉门托卖给南安普敦时那样。

事实上，如果切尔西愿意，他们可以在18个月后以3400万英镑的价格将利夫拉门托带回斯坦福桥。

当涉及到布罗亚时，切尔西还可以选择加入未来转会费分成条款，这通常对卖方和买方都有吸引力，因为这意味着前者还可以在球员身上进一步获利，而后者能够以比平时更低的价格获得球员。

这种互惠互利的安排帮助感兴趣的各支球队在夏天从蓝军签下了刘易斯-贝特、迈尔斯-皮尔特-哈里斯和迪内尔-西米乌。

然而，布罗亚的未来预计不会立即有任何动态。

尽管南安普顿强烈表示要实现交易，但他和切尔西都会将任何转会谈判推迟到夏天。

这很可能意味着圣徒将面临更多的竞争，因为布罗亚的进步速度很快。

在前锋方面，预计这也是一个繁忙的夏季窗口，像哈兰德、弗拉霍维奇和乔纳森-大卫都将转会，这可能会导致一个回旋木马一样的转会关系链。

这种连锁反应可能会对其他各俱乐部的其他球员产生影响，包括切尔西。

尽管如此，虽然还不清楚布罗亚的未来在哪里，但很明显，他目前正处在通往足球明星的正确道路上。