切尔西球迷请愿禁止安东尼-泰勒执法蓝军比赛 图赫尔回应：我相信他的判罚
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图赫尔回应了最近切尔西球迷针对裁判安东尼-泰勒的请愿书，蓝军主帅表示他对泰勒的判罚没有疑问。
最近，8万多名切尔西球迷签署了一份请愿书，要求禁止泰勒执法切尔西的比赛。此前，泰勒曾做出几次对切尔西不利的争议判罚，其中包括在8月份切尔西1-1战平利物浦的比赛中，将里斯-詹姆斯红牌罚下。
切尔西的马科斯-阿隆索在Instagram上点赞了一条关于这份请愿书的帖子，但图赫尔坚称，他相信泰勒会继续担任本周末切尔西与布伦特福德比赛的裁判。
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请愿书的描述中写道：“很明显，这个人有反对切尔西俱乐部的强烈意图。例如，他毫无理由地将球员罚下，损害了我们的成绩。”
“我们坚信这件事应该被调查，安东尼-泰勒应该被禁止在切尔西的比赛中担任裁判。”
当被问及请愿书时，图赫尔开玩笑地说道：“这有帮助吗？我相信裁判，我也相信安东尼-泰勒，他会在明天有最好的表现。”
“我们俱乐部不能迷失在这种有幕后黑手的想法当中，我们必须让自己从这一切中解脱出来，做我们需要做的事情来赢得这场比赛。”
“我们需要一个顶级裁判吗？是的。我们需要VAR判罚有利于我们吗？是的。我们需要运气吗？是的。希望我们能通过安东尼-泰勒扭转局面。”
当被问及是否在请愿书上签名时，图赫尔笑着补充道：“我没有。”
切尔西目前在英超联赛中排名第一，图赫尔的球队在七轮联赛过后领先曼城1分。