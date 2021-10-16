切尔西球迷请愿禁止安东尼-泰勒执法蓝军比赛 图赫尔回应：我相信他的判罚

蓝军主帅说他相信主裁判会在本周末球队对阵布伦特福德的比赛中有好的表现，尽管他过去的一些判罚颇有争议

图赫尔回应了最近切尔西球迷针对裁判安东尼-泰勒的请愿书，蓝军主帅表示他对泰勒的判罚没有疑问。

最近，8万多名切尔西球迷签署了一份请愿书，要求禁止泰勒执法切尔西的比赛。此前，泰勒曾做出几次对切尔西不利的争议判罚，其中包括在8月份切尔西1-1战平利物浦的比赛中，将里斯-詹姆斯红牌罚下。

切尔西的马科斯-阿隆索在Instagram上点赞了一条关于这份请愿书的帖子，但图赫尔坚称，他相信泰勒会继续担任本周末切尔西与布伦特福德比赛的裁判。

请愿书的描述中写道：“很明显，这个人有反对切尔西俱乐部的强烈意图。例如，他毫无理由地将球员罚下，损害了我们的成绩。”

“我们坚信这件事应该被调查，安东尼-泰勒应该被禁止在切尔西的比赛中担任裁判。”

当被问及请愿书时，图赫尔开玩笑地说道：“这有帮助吗？我相信裁判，我也相信安东尼-泰勒，他会在明天有最好的表现。”

“我们俱乐部不能迷失在这种有幕后黑手的想法当中，我们必须让自己从这一切中解脱出来，做我们需要做的事情来赢得这场比赛。”

“我们需要一个顶级裁判吗？是的。我们需要VAR判罚有利于我们吗？是的。我们需要运气吗？是的。希望我们能通过安东尼-泰勒扭转局面。”

当被问及是否在请愿书上签名时，图赫尔笑着补充道：“我没有。”

切尔西目前在英超联赛中排名第一，图赫尔的球队在七轮联赛过后领先曼城1分。