切尔西球探考察荷甲新伊布 蓝军理想中锋或是他

切尔西正在追逐多特蒙德的亚历山大·伊萨克，这名19岁的瑞典前锋被誉为新的兹拉坦·伊布拉希莫维奇。

19岁的亚历山大·伊萨克目前被租借到荷兰的威廉二世俱乐部，切尔西的代表上周在蒂尔堡看了他与阿贾克斯的比赛。

自从转会荷甲以来，他已经在11场比赛中打入11球。他出色的停球和敏捷的步法让人们将这位身高6英尺3英寸的前锋与瑞典传奇伊布拉希莫维奇作比较。

出生在斯德哥尔摩的伊萨克因其瘦长的身材和长长的脖子在家乡俱乐部AIK崭露头角时被昵称为“长颈鹿”。

在2017年1月多特蒙德以1400万英镑买下他之前，包括皇家马德里在内的许多俱乐部都在关注他。但他在德甲给人留下深刻印象的机会有限，促使多特蒙德在新年将伊萨克租借给威廉二世。

这名前锋对转会并不开心，但他在荷兰开始大杀四方。

切尔西在1月份从尤文图斯租借了31岁的伊瓜因后，正在寻找一名年轻的前锋。皇家马德里继续关注着伊萨克的发展，如果多特蒙德愿意出售的话，皇马很有可能与切尔西竞争。

伊萨克的父母来自厄立特里亚，但他已经为瑞典国家队参加了四场比赛。

伊萨克相信他将走向顶峰。他说：“我想在大联赛的大俱乐部踢球。我将在这个赛季结束后看到我的未来。”

切尔西已经从多特蒙德签下了美国国脚普利西奇。这名前锋将在今年夏天正式加盟蓝军，今年1月他的5700万英镑的转会被确认。