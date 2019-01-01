切尔西球员巴卡约科暗示愿意回归摩纳哥

这名25岁的球员从未真正在蓝军安顿下来，他很可能会回到摩纳哥成为球队永久一员。

切尔西中场巴卡约科暗示他在斯坦福桥的日子已经结束了，同时也为他现在的主教练摩纳哥的莱昂纳多·雅尔丁辩护。

这位25岁的他于2017年加盟蓝军，自从他从摩纳哥转会过来之后，只在俱乐部呆了一个完整的赛季，因为他既没有在萨里也没有在弗兰克·兰帕德的计划中。

在前意大利主帅执教时期，他在米兰度过了2018-19赛季，错过了他的母队在欧罗巴联赛的成功，而在英国人带领的这个赛季，他回到了之前曾赢得过法甲冠军的老东家。

上赛季，在被亨利短暂换下后，贾迪尔姆也回到了俱乐部，但是在上赛季的保级大战之后，他一直在努力扭转球队的命运，在新赛季开始后，他以0-0战平了兰斯。

来到切尔西并签署了一份为期五年的合同的巴卡约科，由于他在欧洲大陆其他球队频繁的短暂停留，一直与俱乐部的关系不太稳定，蓝军很乐意在明年转会禁令结束后以一定的价格将他解约。

在摩纳哥完成最近的比赛后，这位法国国脚在接受采访时表示，他也看到了自己和雅尔丁在摩纳哥的长远未来。在经历了赛季初的艰难开局后，巴卡约科为教练的对俱乐部球迷慷慨地进行了辩护。

在最近的平局后，他在与支持者的谈话中说：“我们只是去听听他们说了什么。我们可以理解他们的失望。”

“我们真的很想赢下今晚的三分。我们可以理解他们的不耐烦。重要的是和他们交谈，倾听他们要说的话。”

“最后，我们为他们鼓掌，因为他们继续激励我们，支持我们。我们必须尽快回报他们。”

“(雅尔丁)依然是哪位我认识了五年的教练。他仍然很有动力，他真的想把我们带到尽可能高的水平。他离我们很近，他试图给我们信心。”

“我真的希望每个人都支持他，我们试着和他在一起，听他的。他已经证明他是一个真正伟大的教练。我希望他能在这里再待几个赛季。”