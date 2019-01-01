切尔西猎物威尔逊与伯恩茅斯续约至2023年

这名英格兰前锋曾在一月份与切尔西有联系，但是他已经把自己的未来托付给了伯恩茅斯。

卡勒姆·威尔逊与俱乐部签订了一份为期四年的新合同，结束了人们对他可能离开伯恩茅斯的猜测。

英格兰前锋威尔逊曾与切尔西和西汉姆联系在一起，但现在他将自己的未来托付给了樱桃军团，直到2023年。

自2014年从考文垂加盟伯恩茅斯以来，威尔逊在148场比赛中打进58球。

“自从我加入俱乐部以来，我们在各个方面都有进步，但还有很长的路要走。”威尔逊在伯恩茅斯俱乐部网站上说：“虽然伯恩茅斯的规模较小，但我们在这里有很大的野心。每个人都朝着同样的方向朝着这些目标前进。我觉得作为一个人，我在俱乐部的比赛水平在不断提高。我希望继续取得进展，达到更高的目标。我对未来感到非常兴奋。”

伯恩茅斯后卫内森·阿克也有可能离开，但是首席执行官尼尔·布莱克决定留下伯恩茅斯的球星。

布雷克补充道:“在卡勒姆效力的这段时间里，他表现出了难以置信的决心，要在最高水平上取得成功，即使面对两次赛季报销的受伤的不幸。他已经证明了自己是一名超级联赛的前锋，现在正开始在国际水平上确立自己的地位，这份合同就是对他的回报。”我们不想失去我们最好的球员，这进一步证明了董事会致力于保持伯恩茅斯每年的进步。”

威尔逊在2018-19赛季打入14粒英超进球，伯恩茅斯在赛季结束时排名第14。