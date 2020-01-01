切尔西求租卡瓦尼 球员更愿加盟马竞

蓝军已经开始讨论签下乌拉圭前锋的交易，但目前他们仍在这笔交易中处于落后位置，西蒙尼一方可能会赢得这场争夺战。

切尔西正在尝试在一月份以租借的形式签下卡瓦尼，不过巴黎圣日耳曼前锋加盟马竞的意愿可能让蓝军错过这位乌拉圭国脚。

卡瓦尼正致力于在一月份离开巴黎圣日耳曼，他非常希望能前往西班牙，与马竞签下一份两年半的合同，床单军团主帅迭戈·西蒙尼展现出的计划给他留下了深刻印象。

切尔西主帅兰帕德也在面对记者时明确表示，自己确实很欣赏卡瓦尼，蓝军目前也正在转会市场上寻找一笔“短期合同”签约，不过从目前的种种迹象来看，这位乌拉圭国脚似乎更倾向于得到一份长期合同。

切尔西技术顾问马克莱莱此前曾与巴黎圣日耳曼讨论了年轻小将凯斯·鲁伊斯的转会，而在此之前他还与卡瓦尼的签约问题。

尽管蓝军不愿意在一月份做出大手笔收购，但实际上他们已经锁定了多位夏季目标，其中包括了多特蒙德边锋桑乔，RB莱比锡前锋蒂莫·维尔纳以及里昂中锋穆萨·登贝莱，很显然，对于签约30岁以上的老将，兰帕德处理得比较谨慎。

如果兰帕德的想要在一月份签下一份新前锋，他们必须先送走队内老将吉鲁，不过在波利塔诺转会罗马失败后，国米方面引进吉鲁的意愿已经降低，内拉祖里必须先处理队内冗杂球员后，才能敲定法国前锋的交易。

在1000万欧元的报价被巴黎圣日耳曼拒绝后，西蒙尼将北京国安前锋巴坎布视为了后备选择。但由于中超豪门并无意送走自己的队内头号射手，床单军团的这一引援计划进展地也不够顺利。

除了引援，马竞目前还在努力兜售队内的边缘球员以削减总工资，托马斯·勒马尔·弗尔萨利科以及圣地亚哥·阿里亚斯都在他们的可出售名单之上，而迭戈·科斯塔的受伤则让引进卡瓦尼成为了他们一月份引援的重中之重。

由于转会受阻，这位前那不勒斯球星的父母也站出来指责了巴黎圣日耳曼对他的“恶劣”待遇，尽管他与法甲豪门的合同只剩6个月，但球队主帅图赫尔依旧不想放走自己的这位前锋。

卡瓦尼的父亲路易斯·卡瓦尼对媒体表示：“我的儿子想转会另一家欧洲俱乐部，如果他能为马竞效力，我会感到高兴。是的，我希望西蒙尼现在就签下他。尽管巴黎圣日耳曼主帅也想留下他，帮助球队外欧冠中更进一步。”

“尽管他已经与马竞达成了协议，但巴黎圣日耳曼依旧不愿放他离队。我认为他有很大的可能会加盟马竞，六月份总是很多转会发生的时机。当然，有很多球队都在追求卡瓦尼，但当你对一支球队做出承诺时，你就必须尊重。如果他明天可以离队，马竞也想要他，他就会选择马竞。他是一位需要出场时间的球员，而现在他每一场比赛却只能上场4到6分钟，巴黎圣日耳曼对他很不公平。”

卡瓦尼本赛季只为巴黎圣日耳曼首发出场了5次，前三场实在八月份，而后他遭遇了多次伤病困扰。

除了马竞和切尔西，卡瓦尼此前还被推荐到了热刺，不过北伦敦劲旅目前正在与皇家社会前锋威廉·若泽进行谈判。