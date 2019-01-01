切尔西望签“撒丁岛杰拉德” 家庭问题或成最大阻碍

切尔西希望在一月签下尼科洛·巴雷拉，但他们未必能在本月如愿。

切尔西引进意甲卡利亚里中场球员巴雷拉的计划可能会推迟到夏天，因为这位意大利国脚即将第二次成为父亲。

蓝军主帅萨里已经钦点这位21岁的球员取代即将加盟后摩纳哥的法布雷加斯并一直催促球队满足对方4500万磅的要价。

但卡利亚里要求的费用并不是唯一的障碍。巴雷拉的妻子已经怀孕6个月了，意大利的消息称她告诉丈夫在孩子出生之前她不想离开意大利。

这可能为本赛季结束后英超各豪门的竞购战埋下伏笔。曼联和利物浦也在关注这位被称为“撒丁岛的杰拉德”的中场球员。

但是萨里希望利用助教佐拉的影响力来确保巴雷拉追随他的脚步来到斯坦福桥。

骁勇的巴里拉出生在撒丁岛，并在那里长大，但他热爱英国足球，并希望体验英超。

他说:“如果我必须在意甲和英超之间做出选择，我会选择英格兰，因为我喜欢他们踢球的方式。”

“那里的每个人都和我一样喜欢硬刚，也像我一样不惜犯规!”

正是这种求胜欲让萨里相信他将是法布雷加斯的完美接班人。

但是在转会国外之前，巴雷拉需要确信切尔西是最适合他的。

除了家庭方面的考虑，这位中场球员已经明确表示，相比于能直接进入萨里的首发阵容，钱并不是那么重要。

在职业生涯早期，当被问及他的志向是什么时，这位中场球员回答说:“拥有一个漂亮的花园。”

卡利亚里正试图在一月的转会窗口期达成协议——即使他会留队到夏天才离开。