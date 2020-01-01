切尔西有意卡瓦尼 但还未给出正式报价

蓝军已经讨论了他们对这名乌拉圭前锋的兴趣，这名球员希望在一月的转会窗口期离开法国冠军球队。

切尔西已经和巴黎圣日耳曼讨论了卡瓦尼的未来，但是他们并没有发出正式的报价。

马克莱莱是切尔西年轻球员的技术顾问，他前往法国与巴黎圣日耳曼会面，商讨签下17岁的卡埃斯·鲁伊兹-阿蒂尔，并在旅途中讨论了卡瓦尼。

蓝军主帅弗兰克·兰帕德公开表达了他对这位32岁球员的钦佩之情，后者已经向王子公园递交了转会申请，希望能在一月的转会窗口中完成转会。

尽管卡瓦尼递交了转会申请，巴黎圣日尔曼还是不愿意出售这名由马德里竞技报价1000万欧元的乌拉圭球员。然而，床单军团仍然有兴趣，并很可能再次推动后续动作。

托特纳姆热刺在看到哈利·凯恩遭遇伤病并伤缺至4月后，也有机会采取行动引进卡瓦尼。此外还有曼联也可能进入市场，因为他们的最佳射手拉什福德因为应力性骨折将缺席数周的比赛。

卡瓦尼与巴黎圣日耳曼的合同只剩下6个月，由于本赛季的一系列伤病问题，他已经失去了教练托马斯·图赫尔的偏爱。巴黎圣日耳曼还从国际米兰引进了毛罗·伊卡尔迪，而他们的锋线上已经有了内马尔和姆巴佩。

卡瓦尼在巴黎圣日耳曼的税后年薪为850万英镑，这对于所有有兴趣的球队来说都是谈判的难题，尤其是热刺，他们一贯比转会市场上的对手支付较少的工资。

在周二主场对阵阿森纳的赛前新闻发布会上，兰帕德谈到了俱乐部的转会策略。他发现切尔西的主要进攻目标，比如多特蒙德的桑乔、莱比锡的维尔纳和里昂的登贝莱在这个转会窗口中都是不可触及的。

“我认为每一个案例都是不同的，不管它在某些情况下是否有效，我都不会让它影响我的思考。”兰帕德说。

“如果我觉得有经验的合适的球员出现了，而且他们是可获得的，我会马上在这里做。我不会说，‘哦，这招对不同的球员都不奏效’。我认为每个人都是不同的。如果感觉是对的，我们就会考虑这么做。”

切尔西也在讨论将吉鲁卖给国际米兰，但在波利塔诺转会罗马失败后，谈判放慢了速度。

国际米兰希望在完成一笔前锋交易之前卖掉波利特诺，但是他们已经准备以1000万欧元(800万英镑/ 1100万美元)的价格租借摩西，这笔交易还包含了买断条款。