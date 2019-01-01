切尔西有意卡瓦尼？乌拉圭人只盼长留王子公园

图赫尔上任后为大巴黎带来了积极的影响，而乌拉圭人也愿意无视来自英超的青睐，全心全意为大巴黎效力。

本月早些时候，有传言称切尔西有意花费5000万英镑将31岁的大巴黎射手带到斯坦福桥。

不过在接受够力足球专访时，卡瓦尼坦言，自己只想专注于为法甲卫冕冠军效力。

虽然有心服务俱乐部，但乌拉圭人对于自己的状态评估还是非常理性，他已经有段时间没有为大巴黎贡献过进球了。

“不仅仅足球世界里，在人生中，这也都是平常事。每个人都需要努力去提高，去成长，并且拥有目标。”

“每年，目标都是大同小异——取得胜利，保持100%的状态去打尽可能多的比赛，在大巴黎停留尽可能长的时间。”

“我个人经历了一段艰难时光，但我坚信我们必须继续奋斗，这是唯一能够成功的途径，这很重要。我永远不会停下追求完美的脚步，为队友贡献一个最好的自己。”

“人是会遇到许多起起伏伏，但这些都不会影响我，因为我知道这是所有球员都必须要忍受的。”

“当你无法取得进球，你的确会不开心，因为你希望帮助你的球队。这是我们的任务，特别是作为中锋的我。”

除了积极面对自身所经历的低谷，卡瓦尼对于新上任的主帅图赫尔也十分推崇。他认为图赫尔对更衣室作用巨大，保证了大巴黎可以继续垄断国内联赛。

本赛季开局阶段，大巴黎在18场比赛中拿到16场胜利2场平局，成为了欧洲五大联赛中开局战绩最出色的球队。

卡瓦尼充分认可了前多特主帅的能力，他继续说道：“教练创造了一种团结的积极氛围，他的领导把我们一点点联系在一起，场上场下皆是如此。”

“这不是一个容易的任务，我们都感受到了团队凝聚力和彼此间的友谊，我们都希望继续这样下去。慢慢地，作为一支球队我们肯定会遇到一些困难局面，但这将让我们走得更远。”