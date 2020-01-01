切尔西最新财报显示 开掉孔蒂耗费2600万英镑

蓝军在2018年夏天告别了意大利战术家和他的教练组，毛里齐奥·萨里被选为他的继任者。

据透露，切尔西在2018年夏天决定与安东尼奥·孔蒂和他的教练组分道扬镳，这一决定花费了2660万英镑(3500万美元)。

在与意大利战术家共事两年后，蓝军决定对教练席进行调整。

孔蒂在西伦敦完成了他的使命，在他执教的第一个赛季就获得了英超联赛冠军，而在第二个赛季又获得了足总杯冠军。

在温布利举起重要奖杯也成为了前尤文图斯和意大利主教练在英格兰足球的最后一幕。

蓝军把他送走，是为了给同胞萨里让路。

孔蒂在离开时还剩下与蓝军12个月的合同。

这一决定是为了改变蓝军在2017-18赛季的排名，当时蓝军只获得了第五名，并且错失了冠军联赛的参赛资格。

萨里将通过欧联杯的胜利来弥补这种失望，但是他自己也只在斯坦福桥呆了一个赛季。

他的离开是双方一致同意的结果，但与孔蒂的情况不同，经过漫长的法律纠纷后，与50岁的孔蒂分手的全部费用现已公布于众。

切尔西的最新账目已经公布，其中就包括一名前老板和他的幕后团队的补偿金。

蓝军在公布截至2019年6月30日的财年数据时表示:“本财年2660万英镑的额外支出与男队管理层和教练组人员的变动以及相关的法律费用有关。”

支付给孔蒂及其教练组的资金是由一个自阿布2003年控制切尔西以来一直定期填补的资金池中所提供的。

当涉及到管理层的任命时，蓝军似乎采取了一种“旋转门”的政策，弗兰克·兰帕德是最近一个接手的人选。

他在2019年夏天接替萨里的时候，看到自己的双手被转会禁令束缚，但现在却和一个群星荟萃、薪酬丰厚的球队一起工作。

切尔西还透露，截至2019年年中，他们的工资账单又增加了17%，达到2.85亿英镑(合3.75亿美元)。