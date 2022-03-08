切尔西旧将：阿布总是尊重俱乐部的每一个人 没有球员会说他坏话

前切尔西中场球员塞巴斯蒂安-克内斯尔最近谈到了罗曼-阿布拉莫维奇乘坐六辆豪华轿车抵达俱乐部训练场的事情，他承认他预计新老板会是一个"健美型"的人，同时还透露了阿布是如何在点球击败库迪尼奇的。

克内斯尔早在2000年就在切尔西开始了他的职业生涯，在被卖给瓦克博格豪森之前，他在切尔西待了5年。

这位德国人没有为蓝军在正式比赛中出场过，但他仍然见证了一些难忘的时刻，包括阿布拉莫维奇入主球队。

阿布在2003年7月以1.4亿英镑的价格成功收购切尔西俱乐部，他随后进行巨额投资，引进欧洲最好的球员和教练，打造切尔西俱乐部历史上最成功的一段时期。

19年，5座英超冠军和2座欧冠冠军，如今阿布正在出售切尔西，但克内斯尔仍然记得他第一次与阿布见面前的紧张心情。

39岁的克内斯尔在2014年退役，他告诉够力足球：“他来到了我们的训练场，六辆黑色的豪华轿车来到了这里，并向我们的场地飞驰而来。我想'我靠，发生什么了？他每次来总是有五六辆豪华轿车，他们每次都改变路线，因为他们担心阿布受到袭击。”

“没有人知道他在哪辆车里，整件事都很超现实。然后他来到了球场。我们像在正式比赛中那样排队。他挨个球员走过，看着每个人的眼睛，打招呼并试图用英语说些什么，约翰-特里把他介绍给每个球员。”

谈及自己对阿布的第一印象，克内斯尔表示："这很有趣，因为我认为他会是一个俄罗斯巨人，那种身材很健美的人。但后来阿布来了，他又小又瘦。他只是很高兴能在那里。”

"这很好，他会和你握手，似乎就像一个孩子在圣诞节拆礼物一样，很兴奋。"

"他看了我们的训练课，训练结束后他想罚点球，卡洛-库迪奇尼负责守门，你尽力让他进球，因为他是老板。”

"如果库迪尼奇扑出那个点球，阿布会用他的一点点零花钱买断他的合同，并且会告诉他立刻离开！"

由于俄乌战争，阿布现在迫于压力不得不出售切尔西，克内斯尔说道：“他一直很尊重俱乐部和这里的每一个人，胜利之后，他喜欢和球队一起庆祝。不是说'我要喝五瓶啤酒'，而是说他在那里，很高兴，和人们击掌。”

“然后他就走了。从一开始你就能感觉到他想在切尔西扭转局面。这很有趣，因为他也关心青训营，关心重建训练设施。”

“你不会找到任何一个球员说阿布不好的。”