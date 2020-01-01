切尔西新星拜仁闪光 引英德国字号争夺

这名德国出生的中场球员在2019年从切尔西加盟拜仁慕尼黑后表现出色，有人将他比作德利-阿里。

拜仁慕尼黑在2019年对切尔西球员奥多伊发动追逐攻势，这一度长时间占据了各大媒体转会流言版面的头条。不过，蓝军却成功抵御了来自德甲冠军的竞争，顺利留下希望之星奥多伊、

在这轮求购中，拜仁慕尼黑使出了浑身解数，甚至承诺奥多伊将可以使用传奇球星罗本留下的10号球衣。遗憾的是，奥多伊在去年9月与切尔西续约5年，周薪高达18万英镑。有消息称，切尔西主帅兰帕德成功劝说奥多伊留队。

尽管留下奥多伊，但是切尔西却放走了另一位青年才俊，贾马尔-穆斯拉。当时年仅16岁的穆斯拉选择离开斯坦福桥，加盟安联球场。

其他球队

穆斯拉与奥多伊一样，均由First Access Sports经纪机构代理，切尔西对他也提供了丰厚的续约条件。但穆斯拉本人坚决离开，想回到他出生时的德国。

在接受采访时，穆斯拉表示：“在英格兰的这些年，我过得很开心。欧洲有许多球队对我感兴趣，但像德国这么大的俱乐部对我有兴趣，我没办法拒绝。而且，我从小就很喜欢巴伐利亚。”

穆斯拉的母亲是德国人，父亲则是尼日利亚裔英国人，他出生在德国斯图加特。小时候，穆斯拉在家乡德国城市福尔达开始了足球生涯，8岁时前往英格兰继续生活。

加盟切尔西之前，穆斯拉曾效力于南安普顿青训营。13岁时，穆斯拉便因为超强的个人能力完成了英国U15代表队首秀。15岁仅2个月，穆斯拉首次为切尔西U18队出场比赛。

转会拜仁慕尼黑之后，穆斯拉被安排为拜仁U17队效力，并在自己的前3次出场中场场破门。接下来的9次出场，穆斯拉又贡献了3粒进球。12月，他晋升拜仁U19队。

尽管经历了连续8场比赛未能破门的进球荒，但穆斯拉仍旧为球迷送上了精彩绝伦的表演。

6月份德国足球赛事恢复，穆斯拉成为拜仁二队替补席的一员，并且在对阵普鲁森明斯特的德丙比赛中登场10分钟。6天之后，穆斯拉第3次替补出场，包办了球队当场比赛的全部2粒进球。

拜仁二队主帅塞巴斯蒂安-霍恩斯如此评价穆斯拉：“这小孩很冷酷，赛前跟他聊天的话，他显得很专注镇定。”

出色的发挥终有回报，拜仁一线队主帅汉斯-弗利克6月13日将穆斯拉的名字列入了对阵门兴格拉德巴赫的替补名单中，一周之后，这位小将完成职业生涯成年队首秀。穆斯拉也成为了拜仁慕尼黑历史上最年轻的德甲联赛出场球员。

穆斯拉的身高达到188cm，在同年龄段中身体素质相当出众。不过，他也需要进一步提升自己的能力，以便在成年队竞争中继续保持优势。穆斯拉是一位右脚选手，他从中锋位置被改造为进攻型中场，与热刺球星阿里有些类似。或者说，穆斯拉像大号版的库蒂尼奥。

此外，穆斯拉有时候也会被教练安排在B2B中场的位置。如此全能的选手，让英格兰代表队颇为关注，三狮军团正努力劝说穆斯拉能够代表英格兰出战国际赛事。

据了解，穆斯拉目前已为德国U16队出场过2次，但是他人生的大多数时光都是在英格兰度过的。穆斯拉的英格兰队友中有不少天赋异禀的球员，而英格兰队则希望能够在青少年组别中再次拼凑出一支冠军球队。

不管怎么说，穆斯拉在拜仁继续蹿红似乎只是时间问题。如果他真能成功，那拜仁错失奥多伊看起来也没有什么大问题。