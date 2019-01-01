切尔西新星想去拜仁？萨里：哪那么简单

据报道，斯坦福桥新星奥多伊对前往拜仁十分感兴趣，但萨里却并不认为这是个好主意。

年仅18岁的小将奥多伊因其天才的表现获得了众多关注。在U-17世界杯中，他对英格兰的夺冠做出了不可磨灭的贡献，而同时，他在去年已经进入了切尔西的第一梯队，不过，截至目前，他仅在英超联赛中首发3次。据悉，奥多伊并不愿在不能获得稳定出场时间的情况下与俱乐部签下新的合同。

另一方面，拜仁已经针对奥多伊做出了几次报价，最近的一次更是高达3000万英镑。在死敌多特蒙德从曼城签下桑乔后，德甲巨人决心不再错过这次机会。

不过，切尔西主教练萨里并不认为奥多伊前往拜仁是件好事，同时也表示，只要留在斯坦福桥，奥多伊必将前程大好。在被问到相关问题时，萨里表示道：“我不觉得他前往拜仁会是个好主意，因为他是英国球员，还很年轻，未来潜力相当巨大。我认为留在这里，和切尔西和国家队一起，才是他未来的保障。在我看来，留下来时更优解。”

“我很清楚，对我来说，他是位非常重要的球员，他年纪尚轻，但一直在进步，上场比赛中他表现得非常出色。在对阵沃特福德的时候他有了些小麻烦，但那只是因为腿筋问题。他一直在前进，我对他很满意。我不知道俱乐部怎么想，但我个人很喜欢这个球员。”

尽管已经公开了自己的观点，但萨里并不想把自己的想法强加给奥多伊，因为他认为这不是自己的分内之事。

“我不管转会的事，也不想和球员谈我管不着的事。我只想和他谈有关球场、防守跑动等等，而且我也很满意，因为他上个月在防守方面有了很大的进步。”

另一位可能出走的球员是卡希尔。这位经验丰富的中场在整个赛季只得到了一次上场机会，但在萨里看来，他的注意力并不完全放在足球上。

“目前，我需要搞清楚他是走还是留。现在看来，他的心思不完全在我们这里，所以我们要等等看。如果他走了，我们也不需要找替补，因为我们还有阿姆帕杜。”