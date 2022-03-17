切尔西收购案最新进展：芝加哥小牛队老板证实他们将报价

芝加哥小熊队的老板里基茨家族和对冲基金大亨肯-格里芬已经联手，将在3月18日的最后期限前提出对切尔西的收购报价。

该财团在声明中表示：“芝加哥小熊队的老板里基茨家族可以确认，他们将带领一个投资集团在本周五正式竞标切尔西足球俱乐部。"

"作为一支知名职业运动队伍的长期经营者，里基茨家族和他们的合作伙伴了解为球场上的成功进行投资的重要性，同时尊重俱乐部、球迷和社区的传统。”

"我们期待着在适当的时候分享我们计划的进一步细节。"

里基茨家族并不是切尔西唯一的潜在买家，切尔西俱乐部的出售已经吸引了许多其他方面的兴趣。

其中有亿万富翁尼克-坎迪，他被认为是名义上的领跑者，而综合格斗明星康纳-麦格雷戈则是另一个候选人。

坎迪周三发表声明称，他没有与陶德-波利的财团进行谈判，并补充道："目前我们没有与陶德-波利及乔纳森-高德斯坦的联合财团进行谈判，这主要是因为坎迪先生不希望一个终身的热刺球迷成为切尔西足球俱乐部未来的老板之一。"

土耳其商人穆赫辛-拜拉克作为AB集团控股公司——一家投资于旅游业、加密货币和建筑业的公司——的主席，赚取了80亿英镑的财富，据说他已经与阿布拉莫维奇会面，讨论可能的交易。

来自中东的报价则由穆罕默德-阿尔克雷吉带头，他经营着沙特媒体，是工程师控股集团母公司的首席执行官，该公司是由他的父亲阿卜杜拉-阿尔克雷吉创建的。

与切尔西联系在一起的还有纽约喷气机队的老板伍迪-约翰逊，而有消息称“点球成金”电影原型人物比利-比恩也是竞标财团的一员。

拥有一家汽车公司并担任消费电器巨头巴基斯坦海尔公司首席执行官的杰伊德-阿夫里迪被认为是另一个潜在的竞购者，还有迈克尔-鲁宾——他是体育商品集团Fanatics的所有者，该公司价值超过200亿英镑。