切尔西担心夏季失去多名后卫 已开出接近吕迪格心理预期的合同

切尔西开出的最新报价已经接近吕迪格要求的20万英镑周薪，俱乐部再一次尝试将他留下，以避免在今夏一下子失去太多后卫。

吕迪格与切尔西的合同即将到期，但双方仍未续约，巴黎和皇马依然对球员感兴趣，而且他们能够提供丰厚的签字费和一份有竞争力的薪水。

拜仁已经退出吕迪格竞争行列，他们正在尝试免签另一位切尔西后卫克里斯滕森。

切尔西已将巴塞罗那的阿劳霍视作替代者，这位21岁的乌拉圭国脚目前还有18个月合同在身，但他和俱乐部的续约谈判并没有积极进展。

他成为切尔西最新的夏季潜在目标，塞维利亚的孔德和莱斯特城的福法纳也在候选名单中。

如果切尔西今夏失去了两名主力后卫，他们将不得不签下超过一名顶级后卫，不过，他们对租借到哈德斯菲尔德的科威尔的进展印象深刻，他可能是下赛季图赫尔的另一个选择。

布莱顿的库库雷利亚是切尔西边后卫引援的一个目标，尽管这笔交易取决于马科斯-阿隆索的未来，后者目前的合同只剩下不到18个月。

至于阿斯皮利奎塔，巴萨有信心在今夏免签这名切尔西队长，他的合同将在6月到期。

最近在谈及自己的未来时，阿斯皮利奎塔表示：“我不会谈论我的未来，我们现在在备战世俱杯半决赛。”

“当然了，我在2012年夏天来到这里，当时我还没有孩子。我的孩子在伦敦出生，你们都知道我对切尔西的感情，但我不会评论我的未来。”