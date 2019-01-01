切尔西态度坚决 埃弗顿买下祖马障碍重重

据报道，切尔西只有在转会禁令被推翻的情况下才会把库尔特·祖马卖给埃弗顿。

本赛季祖马在古迪逊公园的租借表现令人印象深刻，埃弗顿渴望永久转会。这位后卫已经出场29次，攻入两球，帮助埃弗顿拥有比曼联和阿森纳更好的防守记录。

然而，利物浦回声报指出，任何对祖马的永久收购都将取决于国际足联对切尔西的转会禁令。在违反了签下年轻球员相关的规定后，管理机构裁定，在接下来的两个转会窗口中，蓝军将不允许签下任何球员。

切尔西已经对这一决定提出了上诉，但是如果判决被维持，那么他们将更倾向于留下祖马，因为他们需要加强后防线。如果他们不能在阵容中增加新球员，那么祖马的回归无疑是一个值得欢迎的补充。

即使禁令被推翻，切尔西被允许签下球员，祖马仍然可以留在伦敦。鉴于他与斯坦福桥的合同到2023年到期，很明显他仍然受到蓝军的高度重视。加里·卡希尔将在今年夏天自由离开，安德烈亚斯·克里斯滕森在为比赛时间而苦苦挣扎之后，可能会考虑离开，这意味着祖马留下的机会增加了。

这位球员本人拒绝透露他的未来，最近他说：“我还不知道。我们还有五场比赛要打，到时候我们就知道了。我很高兴。我的目标是来这里踢球，提高自己，我想我已经做到了。我希望我们能以很高的排名结束这个赛季。”