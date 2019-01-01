切尔西弃将离队在即 租借罗马只差体检

扎帕科斯塔在斯坦福桥已然失宠，蓝军愿意考虑针对他的报价，但这次他只能先以租借的形式离开球队。

够力足球最近曾披露过罗马正在寻找一位全能后卫，而目标可能是上场排位直线下滑的一位蓝军球员。

而根据够力足球的信息源，一份针对扎帕科斯塔的协议已经达成。正式转会前，他将在本周三先前往罗马体检。

此前蓝军被认为给扎帕科斯塔标价2500万欧元，不过显然没有太多俱乐部愿意满足这个要求。

罗马很明确自己无力承担这样的转会，但有优先买断条款的租借合同是可以被接受的。现在双方都认为达到了自己的目的，这位意大利后卫即将重返亚平宁半岛效力。

现在的蓝军主帅兰帕德更喜欢用经验丰富的阿兹皮里奎塔出任右后卫。切尔西青训出身的莱斯-詹姆斯也在他的备选名单当中。而这些人之后，才轮得到扎帕科斯塔。

兰帕德之前被问到对意大利国脚的态度，他当时告诉过记者：“现在还不明确，但扎帕科斯塔还是我们的球员。”

“莱斯受伤了，或许还要两三个星期才能回归。”

“这是另一个决定，我们会继续下去。”

“我对扎帕科斯塔的训练真的印象深刻，他展现出了他的态度。他真的是一位非常出色的球员。”

“当欧洲转会窗彻底关闭之时，我们必须确保自己对于阵容感到满意。当然，我们会对扎帕做出决定。我希望球员们也都能够满意。”

“他所展现出的职业素养非常棒，是有正在进行的谈话，但他现在还是我们的球员。”

不过扎帕科斯塔并不是罗马相中的唯一一位英超球员，他们还希望引进洛夫伦来进一步加强他们的防线，不过利物浦对此表示了拒绝。