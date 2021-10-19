切尔西希望与芒特续约 将让他成为队内顶薪之一

蓝军希望与这位英格兰中场谈续约，并将他的薪水翻倍。

据够力足球了解，切尔西正准备与梅森-芒特进行续约谈判，并愿意让芒特成为队内收入最高的球员之一。

这位22岁的球员目前是一线队收入最低的球员之一，每周收入约为7.5万英镑，他现在的合同只剩下两年半了。

目前芒特还没有收到正式的合同，切尔西将首先为后卫吕迪格、克里斯滕森和查洛巴提供合同。

芒特热爱切尔西，并且很乐意续约，但他明白，他应该与哈弗茨和维尔纳一样受到重视。

事实上，在切尔西更衣室里，芒特被其他球员们称为“明星男孩”，除了赢得由俱乐部球迷投票选出的切尔西年度最佳球员之外，他还赢得了2020-21赛季英超青训学院毕业生奖。

他帮助切尔西赢得了欧冠冠军，并且是英格兰在欧洲杯中的主力。

另外，芒特本赛季有一个作用可能被低估了，那就是他让卢卡库发挥出最佳水平的能力——他每90分钟给比利时人的5次传球比切尔西的其他球员都多。

图赫尔已经注意到，他的目标是解决卢卡库在进攻中被孤立的问题。

图赫尔说道：“我认为现在的足球就是建立联系，我觉得，卢卡库与芒特和科瓦西奇之间关系密切。”

“他们互相寻找彼此，相互理解彼此。其他人可能有点缺乏这种能力，所以他们需要学习、理解和适应。”

尽管他与卢卡库有积极的联系，但芒特在赛季初期的表现似乎有些疲惫，这可能是由于他在参加完欧洲杯后缺少季前赛的缘故。

在最近的国际比赛中，22岁的芒特承认在过去的几个月里他有很多事情要处理。

他说道：“在经历了欧洲杯和我们所经历的事情之后，我们可能需要比平时更长的时间来克服这些困难。”

“你确实会反思我在团队中和我个人在比赛中的表现。对我们来说，一路跑到决赛并输球，真是太令人伤心了。我们现在必须着眼于下一个目标和即将到来的挑战。”