切尔西小将盖希将租借加盟斯旺西 为期18个月

这名年轻的中卫将开始他离开西伦敦后的第一个赛季，并将与前教练会合。

切尔西19岁的中后卫盖希即将租借至斯旺西18个月。

盖希本赛季在兰帕德手下下参加了两场联赛杯的比赛，上演了处子秀，但是他选择了在威尔士与他的前英格兰u17教练史蒂夫·库珀再携手。

该交易仍需提交书面文件和体检报告，有望在明天敲定。

利物浦已经把前锋里安·布鲁斯特送到了自由球场场，这对搭档曾在他们的新教练的带领下一起帮助英格兰赢得了2017年u17世界杯的冠军——两名球员都在决赛中获得进球。

出生于象牙海岸的盖希在伦敦长大，并从青年队被提拔，成为英格兰u21的主力队员。

他在斯坦福桥也很受重视，从U8开始就效力于俱乐部，并赢得过青年足总杯和U18联赛的冠军。

在U23青年队中，盖希经常出任切尔西的队长，本赛季他在各级别青年队中出场16次。

蓝军拒绝了英超球队的邀请，以确保他们这位天才能够在英冠联赛中得到所需要的上场时间，以继续他的发展。

另外，盖希在英格兰和切尔西青年队的队友卡拉格可能在明年1月离开查尔顿。

英超俱乐部诺维奇和伯恩利希望租借他，在他在查尔顿一线队的25场比赛中收获6个进球以及3次助攻。

库珀同样希望利用英格兰青年的关系，签下鲍耶。

女王公园巡游者队和西布朗队是对库柏感兴趣的另外两支球队，他们都希望在一月份签下库珀，这两家俱乐部都希望能和这家威尔士俱乐部一起为升级而竞争。

艾克·乌格博也有可能加入这两家俱乐部之一踢英冠联赛，许多俱乐部都在关注其在荷兰乙级联赛球队罗达JC的出色表现。