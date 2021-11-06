切尔西小将查洛巴谈续约至2026年：希望这个梦想能继续下去

英格兰后卫特雷弗-查洛巴已经与切尔西续约至2026年。

查洛巴出自切尔西青训营，2018年他进入一线队，但一直没有得到太多机会。期间，这位22岁的球员被外租到伊普斯维奇、哈德斯菲尔德和洛里昂，最终他在今年8月切尔西对阵水晶宫的比赛中完成英超首秀，而现在他已经得到了一份新的合同。

在官宣消息出来后，查洛巴说道：“这感觉很不真实，与我的青训球队签下长约是我的梦想，希望这个梦能继续下去。”

“这个赛季我的开局很好，令人感到难以置信，这是我从未预料到的，但这也证明了我的汗水和外租的经历起到了作用。”

“我尝试在季前赛时给教练留下印象，然后把这种表现带入到比赛当中，所以这很棒。现在稳定是关键，我需要保持住这种高水平发挥。”

切尔西总监格拉诺夫斯卡娅表示：“看到查洛巴追随许多切尔西青训球员的脚步进入男足一线队，这是我们作为俱乐部非常自豪的。当他在本赛季英超首轮进球时，每一个参与了他的成长的人都感到很激动。”

“他在赛季初的表现，他的职业素养和态度，都给我们留下了深刻印象，我们很高兴能够用这份新的长期合同来奖励查洛巴。”