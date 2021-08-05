切尔西将1.3亿欧元报价卢卡库 球队计划出售亚伯拉罕腾位置

蓝军正在加紧对国米前锋的追逐，而亚伯拉罕可能会被卖掉以腾出空间

据够力足球证实，切尔西正准备向国际米兰前锋卢卡库开出高达1.3亿欧元的新报价，如果两支俱乐部能够就转会费达成协议，这名前锋将接受转会。

卢卡库可能会在今年夏天回到斯坦福桥，图赫尔现在正在寻求补强蓝军的锋线。

据够力足球报道，切尔西此前已送上一份1亿欧元+马科斯-阿隆索的报价，但遭到国际米兰拒绝。

切尔西现在愿意出1.2亿欧元到1.3亿欧元的价格来签下卢卡库，而国际米兰很可能接受这样的转会费，因为他们正在尝试度过财政危机。

这位28岁的球员是否会与蓝军签约，可能取决于交易细节的最终谈判，但是他重回伦敦的计划已经制定出来了。

够力足球了解到，切尔西正在寻求出售亚伯拉罕，他们希望在这位英格兰前锋身上得到4000万欧元左右的转会费。

卢卡库在2011年到2013年第一次效力切尔西时，15场一线队比赛一球未进，但之后他在埃弗顿确立了自己英超顶级前锋的地位。

这名比利时国脚在2017年加盟曼联，他在红魔出场96次，打进42球，但他的表现从未真正达到曼联球迷的期望。

2019年夏天，红魔以7400万英镑的价格将卢卡库卖给国际米兰，他在意大利达到了个人生涯的新高度，这位比利时射手在95场比赛中攻入64球，同时赢得了意甲冠军。

如果切尔西能够重新签下这名旧将，他们将得到一名比10年前更有经验的球员，他的到来对蓝军在2021-22赛季争夺英超冠军至关重要。