切尔西将失去威廉佩德罗 引援替代至关重要
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格伦·霍德尔说，切尔西有能力在未来两年内挑战英超联赛，但前提是他们在佩德罗和威廉即将离开的情况下招募到合适的球员。
两名经验丰富的前锋即将结束他们在斯坦福桥的合同。
这两位球员都与西甲豪门巴塞罗那联系在一起，巴西人威廉很有可能在周五转会截止日期前离开。
寻找合适的替代者来替换任何即将离开的球员是蓝军主帅弗兰克·兰帕德所面临的挑战。
他在1月份达成交易的努力受挫，但长期愿景正在西伦敦展现。
霍德尔希望这能给俱乐部带来好处，但这位前切尔西球员和教练承认，即将到来的转会窗口将决定他们多快能回到国内联赛的顶端。
他说：“我认为(兰帕德)确实想在这个转会窗口里把某个人带进来。他是否会得到那个机会，我不太确定。”
“但更重要的，我认为对弗兰克来说，是在接下来的两个窗口。我认为如果他引进了合适的专业人士，合适的有经验的球员，在那个层面上使用了合适的资金……”
“他有年轻人，他知道他有一群年轻球员。在两年的时间里，如果他能带来合适的职业球员，好的球员，经验，和这些孩子们在一起，我认为他们将在两年的时间里挑战联盟桂冠。”
“这是切尔西老板应该考虑的，不是现在。即使他今年排名第五，失去了前四的位置，这支球队和无论谁在执教切尔西，关键是他带来了谁，还有经验。”
“那些孩子，他们已经足够好了。你有六七个，太棒了。你也有一点不足之处，但这将在两年后变得很好。”
“但是这些现在正在踢球的孩子将有两年多的经验。对于切尔西俱乐部来说，他带来的经验丰富的球员和他们一起踢球是非常重要的。”
“他将失去佩德罗和威廉，他们是伟大的球员，他们都将离开。这对他们的未来至关重要，两年后的球队可能会令人更加兴奋。”
切尔西目前在英超积分榜上排名第四，但近来状态不佳，只比曼联、托特纳姆热刺和狼队高出6分。