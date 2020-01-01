切尔西将失去威廉佩德罗 引援替代至关重要

这位前蓝军球员和教练认为只要为即将离开的球星找到合适的替代者，球队就可以取得进步。

格伦·霍德尔说，切尔西有能力在未来两年内挑战英超联赛，但前提是他们在佩德罗和威廉即将离开的情况下招募到合适的球员。

两名经验丰富的前锋即将结束他们在斯坦福桥的合同。

其他球队

这两位球员都与西甲豪门巴塞罗那联系在一起，巴西人威廉很有可能在周五转会截止日期前离开。

寻找合适的替代者来替换任何即将离开的球员是蓝军主帅弗兰克·兰帕德所面临的挑战。

他在1月份达成交易的努力受挫，但长期愿景正在西伦敦展现。

霍德尔希望这能给俱乐部带来好处，但这位前切尔西球员和教练承认，即将到来的转会窗口将决定他们多快能回到国内联赛的顶端。

他说：“我认为(兰帕德)确实想在这个转会窗口里把某个人带进来。他是否会得到那个机会，我不太确定。”

“但更重要的，我认为对弗兰克来说，是在接下来的两个窗口。我认为如果他引进了合适的专业人士，合适的有经验的球员，在那个层面上使用了合适的资金……”

“他有年轻人，他知道他有一群年轻球员。在两年的时间里，如果他能带来合适的职业球员，好的球员，经验，和这些孩子们在一起，我认为他们将在两年的时间里挑战联盟桂冠。”

“这是切尔西老板应该考虑的，不是现在。即使他今年排名第五，失去了前四的位置，这支球队和无论谁在执教切尔西，关键是他带来了谁，还有经验。”

“那些孩子，他们已经足够好了。你有六七个，太棒了。你也有一点不足之处，但这将在两年后变得很好。”

“但是这些现在正在踢球的孩子将有两年多的经验。对于切尔西俱乐部来说，他带来的经验丰富的球员和他们一起踢球是非常重要的。”

“他将失去佩德罗和威廉，他们是伟大的球员，他们都将离开。这对他们的未来至关重要，两年后的球队可能会令人更加兴奋。”

切尔西目前在英超积分榜上排名第四，但近来状态不佳，只比曼联、托特纳姆热刺和狼队高出6分。