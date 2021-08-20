切尔西将与查洛巴续约 球队已决定不把他外租

在蓝军主帅的指导下，这名科巴姆青年学院的球星将在本赛季完全升入一线队

图赫尔已经和查洛巴会面，告诉他不会再被租借，并且俱乐部会与他续约。

里尔、瓦伦西亚和布鲁日等俱乐部都表示有兴趣租借这位22岁的后卫，但这可能会遭到切尔西拒绝。

在这次会议之后，蓝军高层现在需要与查洛巴的经纪人会面，以延长他那份只剩不到两年的合同。

查洛巴在俱乐部内部一直得到很高的评价，但在外部却没有像其他切尔西青训球员那样受到那么多的关注。

在被外租到英冠联赛的伊普斯维奇和哈德斯菲尔德之后，查洛巴在外租到法甲洛里昂时表现出色。

回归蓝军后，他在与阿森纳、热刺和伯恩茅斯的三场季前赛中都表现得很棒。

原本，切尔西仍计划在本赛季继续将查洛巴外租，并打算求购塞维利亚中卫孔德，但他在对比利亚雷亚尔的欧超杯中的出色表现，以及在对水晶宫的英超揭幕战中的进球，已经让教练组改变了想法。

切尔西仍有可能在今夏求购身价6800万英镑的孔德，但这可能要取决于其他球员的未来。

吕迪格和克里斯滕森正在与俱乐部进行续约谈判。与此同时，祖马已经被包括西汉姆和塞维利亚在内的多支俱乐部看中。

安帕杜也被选入一线队的阵容中，他既可以踢后卫，也可以踢中场。切尔西还没有准备好外租这名威尔士国脚，他本赛季有机会进入图赫尔的比赛日大名单之中。

扎帕科斯塔正在与佛罗伦萨和亚特兰大就转会进行深入谈判，同样，巴卡约科也在和AC米兰谈判，尽管交易费用一直是个障碍。

乌格博收到了马赛的报价，这使得他转会根克的计划流产，根克甚至已经准备好为球员进行体检。