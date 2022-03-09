切尔西富豪球迷坎迪和鲁本将分别开价收购俱乐部

两位支持切尔西的亿万富翁已经成为俱乐部的潜在买家，杰米-鲁本和尼克-坎迪分别准备出价。

坎迪正在与一群美国投资者合作，出价高达25亿英镑，这与俄罗斯寡头的要价接近。

坎迪也很想重建斯坦福桥球场，阿布拉莫维奇此前的球场翻新计划在英国政府2018年撤销其签证后被取消了。

谈及翻新体育场的问题，坎迪的发言人告诉《电讯报》："坎迪先生正在积极探索一些选项。”

"俱乐部应该有一个世界级的体育场——而坎迪先生在房地产方面的独特专长和背景将是实现这一愿景的宝贵财富。"

坎迪本人补充表示，他已经与大多数当事方谈过正式投标的可能性。

鲁本与包括沙特阿拉伯公共投资基金在内的其他几方共同拥有纽卡斯尔大约10%的股份，沙特阿拉伯公共投资基金去年刚刚以3亿英镑的价格收购了该俱乐部。

彭博社曾将他与竞购切尔西联系在一起，他从小就支持切尔西，但此后他身边的消息人士淡化了这一说法。

这是因为如果收购成功的话，他将不得不放弃他在喜鹊的股份。

目前有许多美国亿万富翁与收购切尔西联系到一起，包括芝加哥小熊队主席托马斯-里基茨、纽约喷气机队老板伍迪-约翰逊和水晶宫的股东乔什-哈里斯。

正如够力足球首先披露的那样，沙特媒体已经联系了雷恩集团——他们代表阿布拉莫维奇进行俱乐部出售工作——表达了他们收购俱乐部的愿望。

但沙特媒体的兴趣有一个障碍，那就是"政治上敏感的各方"被阻止收购切尔西。

此外，还有汉斯约格-怀斯和托德-波利这对瑞士-美国富豪组合，他们正在与阿布拉莫维奇在雷恩集团的商业银行代表谈判价格。

土耳其亿万富翁拜拉克一直在谈论他购买切尔西的愿望，但他不愿意接近阿布拉莫维奇的要价。

"我们已经达到了一定的阶段，"拜拉克告诉Oda电视台。"我们的法务和财务部门将于周四在伦敦与他们的人开始谈判。”

"这就是目前的情况。人们都在谈论这个问题，我们在会谈中取得了一些进展，外界认为我们有90%的机会完成这笔交易。”

"阿布拉莫维奇也这么认为。我们没有向英国媒体给出这个价格（25亿英镑），我们的报价低于这个价格，我至少要这么说。"

尽管阿布拉莫维奇仍然热衷于完成出售切尔西的交易，但有人担心完成这样规模的交易可能需要一些时间。

据认为，3月9日星期三是临时投标的软截止日期，阿布拉莫维奇最初的目标是在3月15日之前完成交易。然而，人们担心这个时间尺度可能过于快了。

由于担心美国、欧盟或英国的潜在制裁，俄罗斯寡头正被迫放弃他对切尔西的所有权。

任何制裁都会阻止他投资或出售切尔西，因为俄罗斯入侵乌克兰改变了他在西方国家的地位。