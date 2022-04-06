切尔西如何击败皇家马德里 以7000万英镑签下哈弗茨

2020年新冠疫情的到来为足球创造了一个新的世界秩序，为俱乐部、教练和球员的命运和职业生涯带来了一个滑门时刻。

这对哈弗茨来说尤其如此。

在疫情之前，哈弗茨在勒沃库森表现出色，被认为是德国的下一代天才，这引发了皇家马德里、巴塞罗那和拜仁慕尼黑等俱乐部对他的强烈兴趣。

据了解，哈弗茨当时很勇敢，想要转会去国外，并对皇马如何将克罗斯变成一名传奇中场印象深刻。

当时的感觉是，似乎哈弗茨注定要穿上皇马的白色球衣，西班牙豪门已经就可能的转会进行了接触。

然后，新冠疫情封锁了世界，一切都改变了。

最初，勒沃库森为哈弗茨要价高达1亿欧元，但私下里他们的目标是至少从转会中获得8000万欧元。

这是一个曾经被认为对欧洲精英俱乐部来说是小事一桩的费用，但在2020年夏天，这个数额被证明对包括马德里在内的几乎所有欧洲大陆最大的俱乐部来说都是难以承受的。

"由于新冠危机，他们不能进行大的签约，"前勒沃库森CEO沃尔夫冈-霍尔茨豪斯在哈弗茨离职谈判的前后告诉够力足球。

"我也完全理解，勒沃库森高层费尔南多-卡洛和鲁迪-沃勒尔从未放弃过他们的要求。”

"8000万欧元当然是一笔不小的数目，但与其他转会相比，它是比较合理的。"

在亿万富翁罗曼-阿布拉莫维奇的资助下，切尔西几乎没有受到疫情的任何影响，并在那年夏天花费2.2亿英镑签下了哈弗茨等一众球员。

然而，这并不简单，俱乐部董事玛丽娜-格拉诺夫斯卡娅和勒沃库森的首席执行官费尔南多-卡洛之间的谈判持续了数月。

这些谈判使最初的费用降到了6200万英镑，另外还有800万-900万英镑的附加费用，从而满足了勒沃库森的要求，同时使哈弗茨成为那个夏窗最昂贵的签约。

虽然他在斯坦福桥的最初几个月里，挣扎于踢出自己的身价——部分原因是他感染新冠后的挣扎——但哈弗茨开始显示他为什么值得切尔西花这么大力气签下他。

图赫尔在2021年1月接手球队后，将这名前锋带到了一个新的水平，在图赫尔手下，哈弗茨开始扮演类似于他在勒沃库森最后几个月的角色。

"当我报道德国足球时，我看到了他在勒沃库森的很多表现，他在那里踢了很多比赛，"前切尔西球员和主帅格伦-霍德尔向够力足球解释道。

"他不是一个中前卫，而是人们所说的九号半。他不仅仅是一个九号球员，他能移动到边路区域，但也能像他一直在做的那样，进入到禁区里。”

"他的比赛有一种变化，我很喜欢，我认为图赫尔也喜欢。这是关于他的跑位，但他现在所做的是进入对手禁区，并成为一个威胁。”

"这就是为什么他会进球，他有一个习惯，就是在重大比赛中打进关键球。他现在很自信，所以周三的比赛，切尔西将依靠他。"

事实上，作为欧冠决赛和世俱杯决赛的进球者，哈弗茨的最新任务将是在斯坦福桥对阵皇家马德里的比赛中带领球队前进。

蓝军希望在本赛季的1/4决赛中复刻去年半决赛对皇马的胜利，预计哈弗茨将再次力压俱乐部历史标王卢卡库首发。

"哈弗茨一直为切尔西踢得非常好。他似乎适合切尔西的比赛方式，这很适合他，"前切尔西边锋肖恩-赖特-菲利普斯在比赛前告诉够力足球。

"他不是在对手后卫的身边，就是在中后卫和边后卫之间的空当里。这种球员对后卫来说是很难盯防的，因为这可以让打乱对手阵型，并为队友创造空间。”

"他似乎总是让后卫陷入两难境地，他冲击对手身后的跑动和有球能力都很出色。他的全面性一直很棒，他现在刚刚稳定下来。"

哈弗茨可能花了一些时间才站稳脚跟，但他似乎确实在伦敦西部享受着自己的生活。

在接下来的一周里，皇马很可能会想，如果当时疫情没有出现，现在会是什么样。