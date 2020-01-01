切尔西名宿谈里斯：他传中的技术堪比贝克汉姆

这名20岁的后卫的传中能力得到了帕特·内文的称赞，同时另一位斯坦福桥毕业生也被寄予了厚望。

里斯-詹姆斯是最近一名在切尔西取得突破的年轻球员，蓝军传奇帕特·内文称这位20岁的边后卫的传中能力堪比大卫·贝克汉姆。

在2019- 2020赛季的英超联赛中，兰帕德给了许多青训球员在英超舞台上发光的机会。

上赛季被租借到英冠球队维冈的詹姆斯是那些充分利用一线队机会的球员之一。

他在各项赛事中出场18次，提供了3次助攻。

最近的一次是在3-0战胜伯恩利的比赛中，这位英格兰U21国脚在边路的表现令人印象深刻。

前切尔西边锋内文也承认了这一点，他告诉俱乐部的官方网站说：“有一项技术看起来最初要简单得多，那就是在跑动中以完美的方向快速送出一记致命的传中。”

“想想大卫·贝克汉姆的巅峰状态，他的传中是他目前为止最好的特点，你会突然意识到，在某一项技能上表现出色可以让你在比赛中走得更远。我提到贝克汉姆是因为我们从里斯·詹姆斯身上看到的他的传球质量让我想起了贝克汉姆的水平。”

“夸大其词在足球中很常见，但我希望我不会经常受到这种诱惑的折磨，所以谈论里斯是有意义的。”

“把球传到后卫和门将之间的那个区域是很容易的，但要做到又快又准，使得后卫都不敢碰球，门将也没有机会出来没收皮球是很难的。所有的前锋所要做的就是只要碰到球就能取得进球。德布劳内有这个能力和他的很多队友做出这个配合，但很少有人能达到这样的水平。”

“里斯在这方面很出色，但从他最近的表现来看，很明显，他已经远远不是一个只会一招的年轻小将了。他的抢断和抢回球权都非常出色，而且似乎仍在进步。对于一个如此年轻的人来说，他在控球时的舒适是非凡的。事实上，人们已经不可能认为他只是一个20岁的“毛头”小伙子。”

“我们都知道，他上个赛季在维冈踢球，他被评为年度最佳球员，在俱乐部的出场次数比任何人都多。”

“这本身就很棒，但是在赛季结束的时候，维冈的一些老球迷认真地问了这样一个问题，‘里斯·詹姆斯是俱乐部历史上最好的球员吗？这是一个大胆的建议，但即使是问这个问题，对一个租借了一个赛季的年轻球员来说也很有意义。”

詹姆斯将在周六切尔西做客纽卡斯尔的比赛中争取更多出场机会。