切尔西名宿：让全世界最好的后腰踢边路很“愚蠢”

前切尔西球员卡斯卡里诺表示让坎特踢边路太“愚蠢”了。

前切尔西球员托尼·卡斯卡里诺表示，萨里继续让恩戈洛·坎特远离他的最佳位置是“愚蠢的”。

这位世界杯冠军已经被蓝军新主帅从他最喜欢的后腰位置换到更具攻击性的左中场位置。

这对他的表现和对切尔西的成绩都产生了巨大的影响。

萨里让夏天引进的若日尼奥踢后腰。他表示希望在这个位置上有一个更有技术天赋的球员，但是这个位置没有坎特的后果已经很明显，切尔西的防守稳定性也因此受到了影响。

法国人被广泛称赞为世界上最好的防守型后腰，萨里不让他踢这个位置的决定让球迷和专家们都感到困惑——包括卡斯卡里诺。

“坎特的问题很愚蠢，我无法用其他方式来描述它。”这位健谈的体育评论员和前蓝军前锋在“阿兰巴西体育早餐”节目上表示。

“让最好的后腰去左路……就像让阿兰·希勒打边锋一样!”

“不管萨里是不是固执……我们没有人能理解，我认为我们已经被证明是正确的。”

“恩戈洛·坎特没有在他的最佳位置上出现。”

“他（在这个位置上）曾背靠背赢得英超联赛冠军，并获得了一枚世界杯奖牌和上百次全场最佳球员。”

“他是个了不起的球员。从技术上讲，他是一个有控球能力的魔术师吗?他当然不是。”

“他为团队服务，能够赢得球权，能够成为一名破坏者，他做得非常出色。”