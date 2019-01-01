切尔西名宿特里与维拉续约 继续担任助理教练

在阿斯顿维拉重返英超之后，特里已经为俱乐部做出了未来两年的承诺。

前切尔西队长约翰·特里与阿斯顿维拉签下了一份续约合同，他将继续担任阿斯顿维拉的助理教练直到2021年。

38岁的他在2017-18赛季的维拉度过了他作为球员的最后一个赛季，但在英冠联赛的附加赛中输给了富勒姆。

但去年10月，当迪恩·史密斯被任命为史蒂夫·布鲁斯的继任者时，特里回到了维拉公园。这一次，他帮助球队重返英超，在5月的温布利取得了胜利。

在他们重返顶级联赛之前，特里已经把他的未来托付给了维拉。

史密斯说：“我真的很高兴特里延长了他目前的合同，因为和他一起工作非常的愉快。”

“我们已经成功地开始了我们在维拉的教练生涯，特里加入我们，理查德·奥凯利和尼尔·卡特勒方面发挥了重要作用。”

“他补全了我们现有的球队，我毫不怀疑他将在未来几年成为一名顶级教练。”

“我们现在的重点是下个赛季，继续我们过去八个月取得的进步。”

在上赛季末托尼·普利斯离开后，特里与米德尔斯堡主帅的职位联系在了一起，但他坚称自己会保持耐心。

乔纳森·伍德盖特随后被任命为米堡教练，他的团队包括了前托特纳姆热刺和洛杉矶银河队前锋罗比·基恩。

据报道，特里的前切尔西队友弗兰克·兰帕德是斯坦福桥主教练的候选人中领先者，他在上个月被维拉击败的附加赛决赛中带领德比郡给人留下了深刻的印象。

除了延长特里的合同，西米德兰兹俱乐部已经在转会市场上采取了迅速行动，在他们重返顶级联赛之前已经签下了一些球员。

在2018-19赛季完成租借到维拉公园球场的合同之后，他们分别从狼队和里尔队签下科特尼·豪泽和安瓦尔·埃尔·加齐。

除此之外，本月他们还从竞争对手伯明翰签下而曾在布伦特福德与史密斯共事过的边锋若塔，而巴西前锋卫斯理则从布鲁日俱乐部转会而来。

维拉还和其他一些球员保持联系，其中就包括了英冠球星尼尔·莫佩和杰克·布特兰。