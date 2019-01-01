切尔西名宿不满兰帕德执教首秀：球员太粘球了

切尔西球星吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克批评了在弗兰克·兰帕德执教的第一场比赛中老东家的表现，此前蓝军仅以1-1战平爱尔兰球队波西米亚人队。

在今夏早些时候被任命为毛里齐奥·萨里的继任者后，兰帕德在仅仅执教了一个赛季的英冠德比郡之后，就完成了一次令人震惊的回归。

这位前英格兰国脚希望能在蓝军有一个好的开始，他也很高兴看到巴舒亚伊在比赛的早期就带领客队取得领先。然而，埃里克·莫洛伊在第89分钟的进球足以挽救波西米亚人的败局。

前切尔西前锋哈塞尔巴因克在177场英超联赛的比赛中攻入88球，他对自己所看到的并不满意。

“他们太容易丢球了。”这位前荷兰国脚在切尔西的官方报道中说：“球员触球次数太多，有时会有7、8次，这会让比赛变慢。这将是弗兰克看到球员的一个教训，在某种程度上，这将使他下定决心。”快速移动球是他想要的比赛方式。大多数成功的球队都是快速移动球的。我们今天看到，特别是在下半场，有些球员在控球上花了太多时间。在拿到球之前，他们没有一个解决方案。这可能是季前赛，也可能是他们还不适合，但这一天终将到来。对一些人来说，这可能有点过头了。这是弗兰克要弄清楚的，那些球员是谁，他会和谁走得更远。这就是为什么那些比赛如此重要。”

切尔西下一场季前赛将于周六在都柏林的圣帕特里克球场迎战另一支爱尔兰球队。