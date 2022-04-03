切尔西前锋表现糟糕同时后防崩溃 这会给皇马带来希望

当布伦特福德在周六的英超联赛中以4-1的比分在客场大胜切尔西时，布伦特福德的球迷们高呼"我们想要5分"和 "我们能每周和你们比赛吗？"

蓝军的防守一反常态，亚内尔特梅开二度，埃里克森和维萨也取得进球。

虽然吕迪格惊天远射首开记录，但布伦特福德成功地扭转了局面。事实上，吕迪格全场比赛的五次远射更多的是出于他对前场进攻缺乏流畅性的挫败感。

此外，这场失败是在围绕里基茨家族可能接管俱乐部的不满情绪中造成的，各种抗议活动和一项调查表明了蓝军球迷们反对这位芝加哥小熊队老板入主俱乐部。

切尔西球迷对该家族内部之前的争议性声明，以及他们的美国职业棒球大联盟球队的糟糕表现做出了反应。

然而，对于图赫尔和他的球队来说，在斯坦福桥的表现是更大和更直接的关注点。他们在各个位置都表现不佳，鉴于他们即将迎来与皇马的欧冠1/4决赛首回合比赛，这令人担忧。

"我们选择了这套阵容，因为我们认为这是对布伦特福德最好的阵容。对皇马完全没有影响到我们。"图赫尔赛后告诉记者。

"在我们进球后，我们就停止了防守，并在10分钟内丢了3球，这是非常不正常的，同时也杀死了比赛。”

"我不知道为什么。我们在进球后直接给了对手一次重大机会，然后下一个就直接导致对手进球。从那之后，我们的防守都不够成熟。”

"我们在这些时刻没有意识到危险，这对我们来说也是非常奇怪的。我们因此受到了惩罚。他们充分利用了这10分钟的时间，这也许是不正常的。所以这是一个各种奇怪事件的结合，但这是我们自己的责任，是我们的错。”

"在国际比赛日之后作为赢球热门比赛是很困难的，要支配比赛并击溃一支难缠、组织良好的球队更是艰难。"

皇马的分析家们会看到，在经历了一段出色的进球状态后，哈弗茨现在浪费了很多机会，另外，他的同胞维尔纳的射门则一如既往的糟糕。

消息称多特蒙德有意在今年夏天签下维尔纳，而球员本人在开球前说他更适合国家队的比赛风格，这代表了他的切尔西职业生涯的另一个低点。

此役，维尔纳早早地被换下场，不过尽管图赫尔大刀阔斧，换上了卢卡库和里斯-詹姆斯，但却仍然无法进球。

奇克和坎特在中场被打得落花流水，尽管切尔西在后防线上有丰富的经验，但他们在防守对手的四个进球时都显得很混乱。

托马斯-弗兰克的比赛计划迫使切尔西通过边路进攻，这样一来，布伦特福德就可以防守对手的传中，而他们的反击和定位球在另一端给蓝军制造了麻烦。

安切洛蒂可能也会这样做，周四凌晨，切尔西可能会在对阵皇马的比赛中主导控球。

在首回合比赛前的几天看到对手被这样爆冷击败，这将是对皇马的激励。要说明这场大胜对布伦特福德来说是多么重要，这么说吧，这是他们83年来第一次在斯坦福桥赢球，这也是他们75年来第一次在英超作客斯坦福桥。

然而，切尔西此前已经展示出他们有能力克服这种麻烦，上赛季在国际比赛日后，他们主场2-5惨败西布朗，但随后球队迅速反弹，并在欧冠联赛中击败了波尔图。

现在所有的目光都集中在皇马是否能利用切尔西的溃败，以及俱乐部周围的不确定性是否最终蔓延到一线队。