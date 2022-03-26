切尔西出售交易信息汇总：哪些财团进入候选名单？接下来发生什么？

切尔西足球俱乐部将在2022年易主，这是自2003年以来的第一次，罗曼-阿布拉莫维奇在看到英国政府对他实施制裁后，准备结束19年的蓝军老板生涯。

一旦这支英超重量级球队的出售变得明显，各种收购竞争者很快就抛出了他们的橄榄枝，最好的和最后的报价需要在3月18日之前摆上桌面。

将感兴趣的各方名单缩减到选定的首选竞标者的过程现在正在进行中，够力足球为您带来您需要了解的所有仍在竞争中的各方。

3月25日消息透露，包括前利物浦主席马丁-布劳顿爵士和洛杉矶道奇队共同所有者托德-波利在内的财团已被莱恩集团（处理切尔西出售的美国银行）选中，进入下一个阶段。

波利与包括瑞士亿万富翁汉斯约格-怀斯和英国企业家若纳坦-高德斯坦组成的财团已经成功通过审核。

据了解，收购切尔西的报价已有六份，够力足球周四了解到，沙特媒体集团的竞标已被排除在竞争之外。

布劳顿的财团包括前奥运冠军和现任世界田径协会主席塞巴斯蒂安-科勋爵，他仍在竞争中，而拥有芝加哥小熊队的里基茨家族预计也会通过。

蓝军支持者尼克-坎迪是另一个等待了解其命运的人，他对斯坦福桥董事会控制权的竞标得到了包括韩国Hana金融集团在内的许多方面的支持。

在做出任何最终决定之前，所有竞标都将被更详细地审查，在主要候选人被提交给英超联盟进行业主和董事测试之前，将进行全面的背景调查。

由玛丽娜-格拉诺夫斯卡娅、布鲁斯-巴克、尤金-特尼鲍姆和大卫-伯纳德组成的切尔西董事会将最终决定谁将获得俱乐部的所有权，而莱恩集团只是充当顾问角色。

英国政府将参与其中——为使俱乐部易主工作顺利进行，需要一个特殊的许可证——但他们的主要目标是确保阿布拉莫维奇不会从交易中赚到任何钱，所有收益都将进入一个冻结的银行账户，或转给慈善机构。