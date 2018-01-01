切尔西传奇劝阿扎尔留队：人人都想去皇马

在球员时代，埃辛在切尔西和皇马都踢过球，但现在，他希望阿扎尔能抵挡住来自西班牙的诱惑。

在接受采访时，阿扎尔曾说道：“每个球员都非常想到皇马。”因此，他很可能在赛季结束后离开切尔西，前往伯纳乌。不过，传奇埃辛希望，比利时人能够继续留在蓝军。

阿扎尔与切尔西的新合约仍未谈妥，但转会到皇马的传言却越来越盛。球员自己从不掩饰对白衣军团的向往，而毫无疑问的是，他很适合老佛爷喜欢的“银河战舰”模式。

埃辛在球员时代曾为两家俱乐部都效力过，坦言来自世界最强俱乐部之一的邀约让任何一个英超球员都很难拒绝。他告诉Express Sport：“阿扎尔是世界上最好的球员之一。皇马对他感兴趣的事我是从媒体报道中得知的，但说实话，当皇马发出邀请时……任何一个球员都会想加盟他们。”

“不过阿扎尔在切尔西很开心，希望我们能够最终留下他。”

冬窗开放在即，而阿扎尔并不是西伦敦唯一一位传出离队绯闻的球员。德林克沃特、摩西和克里斯滕森也都在转会传言中占有一席之地。目前，克里斯滕森前往巴萨的流言也非常火热。埃辛承认，目前在切尔西没有获得稳定上场时间的球员可以自主选择未来的去向。他补充道：“每个球员都想上场踢球，切尔西不是个悠闲之地，内部竞争也非常激烈。所有球员每天都很努力，但最终派谁上场取决于教练。当你不能获得上场时间时，你会很失望，也会想去其他俱乐部。”

“去哪里确实取决于球员自己，但总归是努力了才会有机会上场。”

在冬窗开启前，切尔西还有两场比赛要进行。他们在节礼日将要面对沃特福德，周日又将与水晶宫展开较量。萨里希望，这两场比赛可以取得积极的结果，以扫除之前的阴霾。目前，切尔西在英超排名第四。