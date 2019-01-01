切尔西为切赫提供职位 期待传奇门将回归蓝桥

阿森纳门将切赫早些时候宣布将在本赛季结束后退役，作为切尔西的传奇门将，蓝军俱乐部已经准备为他提供一个职位，期待他重返斯坦福桥。

北京时间4月27日，切尔西俱乐部希望传奇门将切赫在退役后重新回到斯坦福桥。

现效力于阿森纳的捷克门将切赫此前宣布，将在本赛季结束后正式退役。据《每日电讯报》消息，切尔西已经准备为这位36岁的蓝军传奇提供一份工作。

切尔西主帅萨里面临巨大压力，他们正在为下赛季的欧冠席位而竞争，斯坦福桥在下个赛季也势必会有不小的改变。

不少切尔西球迷对球队现在落后曼城、利物浦这么多感到不满，此外在兰帕德、特里、德罗巴等老将离队后，一些球迷感觉切尔西失去了自己的招牌和灵魂，切尔西希望通过带回切赫的方式挽回球迷的心。

自2017年前技术总监埃梅纳洛离职之后，切尔西还没有引进新的总监。据悉，切赫担任的职位将承担一部分技术总监的职责。

据报道，切赫与切尔西老板阿布有着良好的关系。在他为蓝军效力最后阶段失去主力门将位置后，他寻求转会时希望继续留在伦敦，阿布甚至不惜将他出售给伦敦对手阿森纳。由此可见这位俄罗斯富豪对切赫的赏识，他也一直很看重切赫的想法。

由于阿森纳和切尔西都进入了本赛季欧联杯四强，如果双方顺利晋级决赛，那么切赫则有可能在决赛中面对老东家。