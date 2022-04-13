切尔西与皇马史诗级大战后被淘汰 图赫尔：只能归咎于运气不好

今天凌晨，皇家马德里粉碎了切尔西的欧冠梦想，本泽马的加时赛进球让蓝军在次回合的疯狂反扑变为徒劳。

本泽马在第96分钟头球破门，帮助皇马总比分5-4淘汰切尔西，这是他在两回合比赛中的第4个进球。

切尔西首回合在主场1-3输掉比赛，但次回合他们进行疯狂反扑并一度反超比分，可是本泽马仍然让蓝军心碎。

切尔西中卫吕迪格告诉BT体育：“积极的一面是我们没有放弃，没有多少球队能像我们今天这样支配皇马。但在两回合的比赛中，如果你像我们一样犯了这种错误，你就会受到惩罚。”

"比赛计划是要找到我们的10号球员，要找到空间，我们找到了，并取得了进球。我们没有惊慌失措。在下半场，我们做了我们能做的一切，但正如我所说的，你犯了这些错误，你会受到惩罚。”

"对我们来说，这是一场不死不休的比赛。我想在比赛前，不是每个人都认为我们会打到3-0的比分。对皇马来说，莫德里奇和本泽马的个人水平得到了体现。"

在比赛前，切尔西主教练图赫尔要求他的球员展现出比首回合更好的组织性。

尽管最终结果是被淘汰了，但切尔西在次回合给出的回应令人印象深刻，他们长时间控制了球权，并将本泽马压制到了加时赛。

切尔西成为历史上第二支在欧洲赛场客场对皇马打进三球的英格兰球队，此前曼联曾在1968年5月的欧冠中客场3比3战平皇马。

此外，切尔西也成为历史上第二支在客场对阵皇马不止一次且从未输过的球队。

"被淘汰总是令人失望的，但这些是我们可以消化和吞下的失败，因为我们没有留下什么遗憾，"图赫尔赛后告诉BT体育。"我们展示了这支球队的水平和性格，我们配得上晋级，今天不是我们的日子，我们只是不走运。”

"最重要的是我们如何踢球，以及球员们的投入——我们展现出了活力和纪律性，——这已经达到了极致，所以要充分肯定球员们今天的表现。能在90分钟内做到这一点却没有晋级只能归咎于运气不好。"