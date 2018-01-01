切勿矫枉过正！意大利副总理呼吁细化球场暴力行为

意大利副总理萨尔维尼认为，人们需要细化球场暴力行为，不能因为有种族歧视就矫枉过正。

根据意大利媒体Football-Italia的消息，意大利副总理萨尔维尼对记者表示，他认为种族主义必须得到谴责，但也不能伤害正常的球迷。

萨尔维尼说：“现在都已经是2018年了！种族主义者无疑是愚蠢的！在体育场里骂黑人球员猴子的行为应该得到严厉谴责，但我不希望和球迷正常的行为混为一谈。”

“在某些特定情况下，嘲讽对方球员也是比赛的一部分，比如有一些白人球员也会被嘘，不要以偏概全。”

这位意大利右翼分子领导人说：“考虑到之前的事，我不知道如果停止比赛会怎样，我觉得当值主裁判马佐莱尼做得还不错。如果有人从法国那边来打架（有消息说是尼斯和瓦雷塞的球迷混入了国米的球迷阵营来攻击了从那不勒斯开来的一辆巴士），那是不可能预防的，我们需要对这些实施暴力行为的人予以严厉制裁。”

“球迷们唱的那些歌，什么用维苏威火山清洗他们，就像是我曾经听到过嘲讽米兰的歌曲。极端分子90%是正常的人，但我们需要将他们和暴力分子隔离开来。禁止一切球迷去客场看球和闭门比赛，对于一些受尊敬的人来说是不公平的。”

被谈到在米兰和那不勒斯比赛时，萨尔维尼是否会找库利巴利合影时，他说：“为什么不呢？如果我是米兰主席的话，我会将库利巴利带过来的！”