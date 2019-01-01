切勿捧杀 朗格莱呼吁球迷对法蒂保持冷静

安苏·法蒂在巴萨战胜瓦伦西亚的比赛中继续制造轰动，但克莱门特·朗格莱不希望人们被冲昏头脑。

克莱门特·朗格莱在巴塞罗那5-2战胜瓦伦西亚的比赛中表现出色，他呼吁人们对安苏·法蒂保持耐心。

这名16岁的球员在周六诺坎普的比赛中首次代表巴塞罗那首发，他在开场7分钟内就贡献一个进球和一个助攻。这使得法蒂成为21世纪在西甲单场比赛中进球和助攻最年轻的球员。

在赛后被问及法蒂的情况时，巴萨后卫朗格莱赞扬了这名少年，但同时也提醒人们不要过于激动。

“他才16岁，我们必须对他保持冷静。”朗格莱告诉Movistar：“他真的把握住了他的出场时间，他是个值得这一切的好孩子。我为他感到高兴，但是我们必须给他时间，因为他才16岁，事情可以很快改变。我希望一切保持不变，但我们必须照顾他。（我建议他）倾听人们的声音，努力工作，因为为巴萨踢球是非常困难的。”

尽管巴萨自己打进5球，但周六瓦伦西亚通过加梅罗和马克西·戈麦斯两次破门，巴萨的防守问题依然存在。

尽管再一次未能保持零失球，朗格莱相信他的球队在很大程度上表现良好。

“这是一场很好的胜利，对手很难对付，但我们踢得很好。他们踢的足球和我们不一样，但我们做得很好。我们更愿意不丢球，但直到比赛结束我们都做得很好。总的来说，我们踢得很好，尽管我们丢球了，但我们的回应很重要。”

在输掉西甲首场比赛后，加泰罗尼亚球队现在已经上升到第四名，仅落后马德里竞技两分。