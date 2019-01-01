分析现状 范德萨：现在的曼联缺乏鲜明个性

红魔名宿相信俱乐部在他离开后已经陷入了严重的衰退，并且缺少一些可以在更衣室里站出来的球员。

范德萨暗示，由于曼联未能达到以前的高度，曼联的一些重要的个性色彩都已经消失了。

红魔本赛季的开局是他们有史以来最糟糕的，主教练索尔斯克亚很快受到了关注。

老特拉福德的现状与范德萨如何离开俱乐部形成了鲜明的对比，这位前荷兰队门认为球队缺乏鲜明的个性。

“当我走进更衣室的时候，我们有吉格斯、斯科尔斯、费迪南德、内维尔、甚至基恩。”范德萨告诉ESPN。

“所以我认为总是有很强的个性。我认为在过去的几年里，那些个性已经消失了，不再有任何影响。”

“八年前我离开了那里，那是我职业生涯的最后六年，我赢得了四次英超冠军，三次欧冠决赛。”

“所以他们现在的处境还有很长的路要走。当然，他们现在已经换了几次教练，真正的进展还没有看到，只有他们在夏天引进的新人。他们买了一些年轻的、没有经验的球员，他们有一定的欲望和渴望，不像过去六七年买的那些大牌球员。”

尽管仍然有能力吸引有天赋的球员，但他承认俱乐部最近的不成功可能会让未来的签约变得越来越困难。

“当然，名字就在那儿。当然，他们在世界各地都有拥护者。”

“但对于一个球员来说……你想在一定水平上踢球，你也会有想赢得奖杯的念头，他们也必须采取这种机会改善阵容，让世界级的球员或者他们将要签下的球员，让他们感到受欢迎和有一个好的路径到他们要去的地方。”

在0-1输给纽卡斯尔之后，曼联目前在英超联赛中排名第12位，并且在他们的前八场联赛中只有两场胜利。

这种状态给索尔斯克亚带来了越来越大的压力，索尔斯克亚也希望能在老特拉福德有所作为。

“在莫尔德和卡迪夫，我的日子很艰难。我一直在积分榜的末端。这不是一种好的感觉。”他说。

“如果你有时间去做你计划要做的事情，那就很好。这是一个有一些微妙的界限对我们不利的时期，但是我们会到达那里的。”