击败曼城+新援到位 贝尼特斯心满意足

拉法·贝尼特斯对纽卡斯尔在一月转会市场上的表现感到满意。

据报道贝尼特斯要求俱乐部在窗口期至少签下两名球员，否则他将在赛季结束后离开。

贝尼特斯目前的阵容和2017年征战英冠的那支球队大体相同，老板麦克·阿什利不愿砸钱，因为他希望在转会窗口结束前卖掉俱乐部。

纽卡斯尔在转会截止日以2000万英镑破纪录签下了亚特兰大联的米格尔·阿尔米隆，同时完成了安东尼奥·巴雷卡的租借。

贝尼特斯在周六纽卡斯尔对阵热刺的赛前新闻发布会上说:“我总是用一个在生活中很重要的词，尤其是在足球中，那就是平衡。”

“我很现实。我现在比一周前快乐。为什么?因为我们赢了曼城，还引进了两名球员。”

“这两名球员，他们给了我们一些我们没有的东西。”

“我们需要在位置和球员特点方面填补一些空白。”

西班牙人也坚持在转会窗口结束后还有“足够的时间”来谈论他在俱乐部的未来。

贝尼特斯的合同在本赛季结束后到期，到目前为止，他还没有同意签下一份新的合同。

他说:“我没有说如果我们不签下球员，我就离开。我现在不会说因为我们签了两名球员，我就续约。”

“我们有足够的时间交谈。最重要的是专注于下一场比赛。我的重点是确保我们有新的球员。”

阿什利和总经理李·查恩利能否和贝尼特斯续约还有待观察，但贝尼特斯在周末表示自己“更高兴”，这也为球队战胜曼城带来了鼓舞士气的胜利。

虽然巴雷卡可以在周六对阵热刺的比赛中为喜鹊上场，但阿尔米隆还得再等一段时间，因为他的工作许可申请正在处理中。

他打破了喜鹊在2005年签下欧文时的转会费记录，但贝尼特斯警告说他可能需要时间来适应英国足球。

贝尼特斯说:“我记得在利物浦签下一名球员时，人们认为他从第一天起就必须起作用，但我说我们签了他（阿尔米隆）五年。”

“我们现在需要阿尔米隆，但是我们这个月还没有签下他。他有踢好的决心和条件。”