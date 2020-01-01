击败尤文心情激动 维罗索：很高兴看到C罗生气

今年早些时候以2-1击败卫冕冠军的比赛对这位中场球员来说格外甜蜜，因为他激怒了自己的葡萄牙国家队队友。

维罗纳的中场球员米格尔·维罗索表示自己的球队本赛季击败尤文图斯的比赛是“美妙的”，因为这让C罗很恼火。

今年二月初，这位33岁的维罗纳队长带领着球队在主场2-1战胜了意甲卫冕冠军尤文图斯。

在这场比赛中，斑马军团凭借葡萄牙球星C罗的进球在下半场取得了领先，不过法比奥·博里尼和詹保罗·帕齐尼分别为维罗纳攻入一球，逆转击败了毛里齐奥·萨里率领的尤文图斯。

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维罗索表示，这场胜利是维罗纳本赛季踢得最精彩的比赛之一，因为他让自己的葡萄牙队友C罗陷入了失望中。

“击败C罗让我很激动？这种感觉确实很美妙，因为我很了解他，我知道他不喜欢失败。”他在Instagram上表示。

“看到他生气的感觉真得很棒，即便我们在赛后还进行了交流。”

在新型冠状病毒疫情导致意甲停摆之前，维罗纳经历了一个很棒的赛季，在25轮比赛过后，目前他们暂时位列积分榜第八名。

维罗索希望联赛能够重启，并帮助自己的球队取得更大的进步。

“这是我踢得最好的一个赛季，但这不仅要感谢我一个人，还要感谢我所有的队友。不只是维罗索和帕齐尼，我们是一个团队。如果整支球队都踢得很棒，个人能力也就更能表现出来了。”

“我要感谢俱乐部的工作人员和我的队友们，他们为这个赛季做出了很大贡献。等到联赛重开，我会竭尽自己最大的努力。我希望能够踢完这个赛季，因为我们所做的一切真的很漂亮。”

“我在维罗纳过得很舒服，在足球和环境层面上都是如此，我没想到自己会适应得这么好。我住在市中心，我几乎不需要用到车，我可以和我的家人心平气和地散步。”

“我来到了一支升班马球队，很多球员和教练组进进出出。从一开始就表现得很棒并不容易，但是我们跟随教练的脚步做到了。”

“我当时唯一的想法是继续在最高水平的联赛踢球，事实证明，维罗纳确实是正确的选择。”

“卢卡·托尼告诉过我球迷们的热情，而我也在对阵博洛尼亚的比赛中打进第一球后听到了球迷们的欢呼声，那真是太美妙了。”