出租车营业 切尔西小将安帕杜租借加盟RB莱比锡

这位18岁的斯坦福桥天才将在下个赛季在德甲继续他的发展。

切尔西年轻球员伊森·安帕杜以租借的方式加盟德甲球队RB莱比锡。

这名年轻的中场球员于2016年进入蓝军成年队阵容，并在12场比赛中出场。

安帕杜于2018年9月在斯坦福桥签下了一份为期五年的新合同，并在上赛季的欧联杯夺冠之路上参加了三场欧联杯比赛。

在与RB莱比锡达成了为期一个赛季的租借协议后，他现在将有机会帮助RB莱比锡挑战德甲积分榜榜首和欧冠赛事。

切尔西新主帅弗兰克·兰帕德在俱乐部官方网站上表示，他认为这是安帕杜在职业生涯现阶段迈出的重要一步。

他说:“我去年试着在德比郡租借伊桑，所以我是他的超级球迷，但是考虑到他去年的上场时间，为了伊桑和切尔西的利益，他能在某个地方打很多比赛的想法对他来说可能是件好事。今年我真的很想和伊桑一起工作。这有点令人失望，但对他是有好处的。在中场和后防方面，我们有很多优秀的球员，所以每个球员都有自己的特点。”

这位18岁的球员将在红牛球场穿上26号球衣，并有可能在周五RB莱比锡与雷恩的季前赛友谊赛中上演处子秀。

安帕杜在德国亮相后表达了他的喜悦之情，他坚持认为这对他来说是“完美的一步”，因为他正在逐渐成熟，并发展他的全面比赛。

“我很高兴能来到莱比锡，并和球队一起开始新赛季，”他说：“我想尽快了解球队，融入球队。我最近几年一直在关注这家俱乐部，看到了年轻球员们是如何来到这里发展的，以及这家俱乐部有多大的潜力。所以这对我来说是完美的一步。我现在很高兴能穿上RB莱比锡的球衣。我听说过很多关于这个俱乐部的事情，我相信这里的足球踢得很适合我。我已经认识了一些新队友:我已经在巴黎和让-凯文·奥古斯汀以及法国u21国家队的达约特·乌帕梅卡诺和诺迪·穆基尔打过比赛。因此，我很乐观，我能很快适应这里。”

莱比锡体育主管马库斯·克劳谢表示，威尔士国脚安帕杜的多面性将使他在2019- 2020赛季前成为朱利安·纳格尔斯曼球队的一名宝贵的补充。

他说:“我们很高兴与伊森·安帕杜签下一年的合同。他今年18岁，但已经有了国际比赛的经验，既可以打后卫也可以打防守型中场。尽管有很多来自英国的报价，伊森还是决定加入我们，现在我们的队伍中又有了一位顶尖的天才，他的多面性使我们的阵容更加多样化。”