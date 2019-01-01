出租车品质深入人心 蓝军向雷丁输送优质产品

英冠的雷丁从切尔西租借签下中场球员刘易斯·贝克。

英冠的雷丁以租借的方式从切尔西签下了刘易斯·贝克，这是一笔出人意料的转会。

这支在英冠深陷保级的球队正在为生存作努力，他们已经完成了对这名前英格兰21岁以下国家队球员的转会。

切尔西将这名此前租借在利兹联的球员召回，因为他在比尔萨的执教下缺乏机会，但是切尔西很快就把他租到了另一家俱乐部。

雷丁主教练何塞·戈麦斯说:“毫无疑问，刘易斯是一名很有能力的球员，他在切尔西成长，在青年时期经常代表国家队出战，在英格兰和荷兰都获得了宝贵的一线队经验。”

“重要的是，他也知道如何才能满足这个联赛的要求，我期待着他第一次参加球队训练。”

当被问及为什么只为利兹联首发三次的贝克会回到切尔西时，贝尔萨说:“这是合同上的规定。显然切尔西和贝克选择了激活这一条款。”

“他总在球队计划内，即使他真的没有打很多比赛。也许他觉得我们没有把他放在正确的位置。”

然而，尽管限制了贝克上场的时间，贝尔萨还是希望这位中场能够在赛季结束后留在埃兰路球场。

他补充说:“我唯一一次和他谈论这个话题时，我不仅告诉他我想让他和我们在一起，我还告诉他，即使到了明年，我还想留住他。”

“但我理解他的决定。他有合理的期望去踢更多的比赛。”

“他在足总杯的最后一场比赛，对我来说，他的表现很积极，这是他在球队发展的一个新起点。但我能理解他做出了不同的决定。”