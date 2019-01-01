出租车口碑优秀 切尔西又一小将受到多队追逐

切尔西的小将查理·科尔科特正受到阿斯顿维拉和瑞典厄斯特松德的追逐。

切尔西的后起之秀查理·科尔科特正受到英冠阿斯顿维拉和瑞典俱乐部厄斯特松德的追逐。

这名22岁的中场天才被两家俱乐部以12个月的租借合同所追逐，这份合同可能会成为永久合同。

如果他离开，他将成为最新一个离开英超去寻找一线队出场机会的英格兰青训球员。

拜仁慕尼黑仍在与切尔西的谈判奥多伊的3500万磅交易。桑乔已经在多特蒙德表现出色，而赖斯·纳尔逊在霍芬海姆给人留下了深刻的印象。

《镜报》上周还透露，一些切尔西的青训球员担心他们打入俱乐部星光闪耀的一线队的机会越来越渺茫。

科尔科特的经纪人托比·阿拉比拒绝对此发表评论，但是这位还没有为蓝军上演处子秀的中场球员在本赛季的上半段被租借到英甲的什鲁斯伯里后对转会持开放态度。

什鲁斯伯里在过去的七场比赛中只赢了一场，在积分榜上名列第18位，正在为保级努力。

瑞典超级联赛排名第六的厄斯特松德很快就加入了科尔科特的争夺，他们希望科尔科特能享受国外的生活，并希望他的技术能帮助球队提高排名。

但是维拉也表示他们会为科尔科特提供他渴望的一线队的首发机会。

这支英格兰中部球队在过去的七场联赛中只赢了一场，他们正在寻找帮助他们重新找回动力的方法。

如果一切顺利的话，这两家俱乐部都有机会在明年1月的转会窗口令这笔租借合同变为永久转会。