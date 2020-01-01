出狱后首次接受采访 小罗：我从未想过会经历这样的情况

这位前巴塞罗那球星和他的兄弟罗伯托·阿西斯在3月初因涉嫌使用伪造文件入境而被巴拉圭警方逮捕。

巴西巨星罗纳尔迪尼奥在离开监狱后接受了第一次的采访，他对自己因为假护照事件被逮捕并遭遇指控一事表示非常惊讶。

3月初，前巴塞罗那球星小罗和他的哥哥罗伯托·阿西斯因涉嫌使用伪造文件入境而被巴拉圭警方逮捕。

在监狱里呆了32天之后，法官古斯塔沃·阿马里拉决定让这两人保释出狱，在等待审判期间，他们一同住在亚松森的一家四星级酒店里。

其他球队

这位40岁的前巴西国脚在巴拉圭首都的帕尔马罗加酒店接受巴拉圭电视网ABC Color的采访时表示，他们来巴拉圭是为了参加一个在线赌场的开幕仪式。

前金球奖得主罗纳尔迪尼奥是2002年巴西世界杯夺冠的一员，他承认自己目前的处境很艰难，正在和警方一起努力解决所有问题。

他表示:“当我们得知这些文件不合法时，我们都惊呆了。从那时起，我们的意图就是与司法系统合作，以澄清事实。”

“从那一刻到今天，我们解释了所有的事情，并竭尽全力去满足警方对我们的要求。”

谈到他被告知即将入狱的那一刻，小罗表示:“这是一个沉重的打击，我从来没有想过我会经历这样的情况。我一生都致力于达到自己最职业的最高水平，给喜欢看我踢球的人带来快乐。”

这位前巴萨球星还表示，他在监狱里有很多机会踢足球，即使在戒备森严的监狱里，他也经常被要求签名和拍照。他是在游艇和高尔夫俱乐部被巴拉圭警方逮捕的。

由于进入监狱，巴西人不得不在监狱内度过了自己的40岁生日，并和狱友们一起度过了一段难忘的岁月。

“监狱里的人对我都很好。踢足球、签名和合影是我生活的一部分。即使是在监狱里，我也没有理由拒绝他们的要求，尤其是他们和我希望正在经历困难时期。”

罗纳尔迪尼奥表示，尽管他被逮捕并受到指控，但他对巴拉圭人民没有恶意，他的宗教信仰帮助他度过了难关。

“从我来到这个国家的第一天到现在，我感受到了所有巴拉圭人的温暖、友爱和尊重，我对此非常感激。”

“我有我的信仰。我总是祈祷一切顺利，希望这一切能尽快结束。”

据报道，尽管因为新型冠状病毒而进入了封锁阶段，但这次采访依旧是在酒店内面对面完成的，但双方采取了严格的卫生措施。

保持安全距离，为麦克风戴上防护罩，小罗除了回答问题以外，其余所有时间都戴着口罩。

罗纳尔迪尼奥表示，一旦这件麻烦事得到解决，他要做的第一件事就是去看望他的母亲。

“我要做的第一件事就是给我母亲一个大大的吻。在新型冠状病毒疫情爆发以来，她一直在经历着艰难时期。出狱之后，我将从这件事中吸取教训和经验，并带着信仰和力量继续前行。”

罗纳尔迪尼奥的律师此前曾辩称，他们的当事人是在当地一家赞助商的赠予下获得的巴拉圭护照，自己的客户并不知道他使用这本护照的后果。

这位2005年金球奖得主的巴西和西班牙护照在2019年因为多起法律问题而被巴西当局没收。