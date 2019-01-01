出手不凡罗杰斯 蓝狐拿下纽喜鹊最佳射手

西班牙前锋阿约泽·佩雷斯完成了从纽卡斯尔到莱斯特城的转会，他与蓝狐签下四年合同。

莱斯特城已经从英超竞争对手纽卡斯尔手中买下了阿约泽·佩雷斯，他们激活了3000万英镑(3800万美元)的买断条款。

西班牙前锋已经和蓝狐签订了一份为期四年的合同。这名25岁的球员在夏季转会的问题上一直备受争议，因为他在2018-19赛季取得了不俗的成绩，创造了12粒进球的个人最佳成绩，成为纽卡斯尔上赛季的最佳射手。

佩雷斯曾暗示他可能会回到自己的祖国，但是莱斯特城已经将他的创造力和射门能力带到王权球场。

继詹姆斯·贾斯汀从卢顿加盟之后，佩雷斯成为了蓝狐今年夏天的第二笔签约，期待着开启他职业生涯的新篇章。

佩雷斯在俱乐部官方网站上说:“我非常高兴，非常高兴。我很自豪能成为莱斯特家族的一员，我已经迫不及待地想要开始了。俱乐部希望尽可能地保持进步，这是我喜欢的。我和主帅谈过，这很重要。这让我对来这里的决定感到非常放心。”

莱斯特城主帅布伦丹·罗杰斯相信他已经得到了另一名强力前锋的帮助，他将与杰米·瓦尔迪和他的队友们一起工作。

谈到佩雷斯的到来，他说:“我认为阿约泽将会是一个非常棒的球员。他速度很快，对进球眼光独到，而且他在英超也很有经验。我认为他是一个会让我们的球迷兴奋的球员，我相信他的风格是对我们在足球俱乐部已经拥有的选择和质量的补充。”

佩雷斯在过去的五年里一直效力于英格兰足球。早在2014年，当巴塞罗那和皇家马德里试图把他从特内里费挖走的时候，纽卡斯尔就赢得了这场争夺他的比赛。

他在喜鹊有四个赛季都是在英超度过的，而他在2016-17赛季帮助球队获得了英冠冠军。

佩雷斯总共代表纽卡斯尔出场195次，攻入48粒进球。